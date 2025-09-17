Ανακάλυψε τι είναι ο αριθμητικός συλλογισμός και γιατί μετρά στις προσλήψεις. Μάθε να διαβάζεις δεδομένα γρήγορα, να υπολογίζεις με ακρίβεια και να παίρνεις αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.

Τα τεστ αριθμητικού συλλογισμού που χρησιμοποιούνται διεθνώς από εταιρείες και οργανισμούς για την αξιολόγηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής, μετράνε την ικανότητα του ατόμου να αναλύει, να ερμηνεύει και να εξάγει συμπεράσματα από αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζονται σε γραφήματα, πίνακες και κείμενα.

Τα τεστ αυτά δεν μετρούν απλώς μαθηματικές γνώσεις, αλλά κυρίως τη λογική σκέψη, την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και την ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση χρόνου.

Υπάρχει η παραδοσιακή μορφή αριθμητικού συλλογισμού όπου ο υποψήφιος απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα που παρουσιάζονται συνήθως σε πίνακες και γραφήματα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας, καθώς ο υποψήφιος πρέπει όχι μόνο να βρει τη σωστή απάντηση αλλά και να τη βρει και γρήγορα.

Μετά υπάρχει μια πιο διαδραστική μορφή, η οποία είναι πιο σύγχρονη και βασίζεται σε διαδραστικά σενάρια. Εδώ, ο υποψήφιος δεν επιλέγει απλώς μία απάντηση από προκαθορισμένες επιλογές, αλλά συχνά καλείται να εισάγει αριθμητικά δεδομένα, να σύρει στοιχεία σε πίνακες ή να επεξεργαστεί δεδομένα με πιο πρακτικό τρόπο, προσομοιώνοντας πραγματικές καταστάσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι και στις δύο παραπάνω μορφές το επίπεδο δυσκολίας είναι το ίδιο. Στην παραδοσιακή μορφή το τεστ αριθμητικού συλλογισμού είναι 18 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 25 λεπτά, ενώ η διαδραστική έκδοση του τεστ περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 18 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι, έχετε μόνο λίγο περισσότερο από 1 λεπτό για κάθε ερώτηση για να κατανοήσετε το πρόβλημα και να υπολογίσετε τη σωστή απάντηση. Έτσι, εκτός από τον γρήγορο υπολογισμό, είναι σημαντικό να έχετε εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για να λύσετε όλες τις ερωτήσεις εγκαίρως.

Πάμε να δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Πρώτο Παράδειγμα

Ο Νίκος μπορεί και πουλάει 15 τεμάχια του προϊόντος Α και 16 τεμάχια του προϊόντος Β κάθε εβδομάδα. Ομοίως, η Ελένη μπορεί και πουλάει 25 τεμάχια του προϊόντος Α και 10 τεμάχια του προϊόντος Β την εβδομάδα, ενώ τέλος ο Γιώργος μπορεί να πουλάει 18 τεμάχια του προϊόντος Α και 13 τεμάχια του προϊόντος Β κάθε εβδομάδα. Αν το προϊόν Α πωλείται προς 35,75 ευρώ το τεμάχιο και το προϊόν Β προς 42,25 ευρώ το τεμάχιο, ποια είναι η διαφορά στα έσοδα μεταξύ του πιο κερδοφόρου και του λιγότερο κερδοφόρου πωλητή;

Α. 91 ευρώ

Β. 97,50 ευρώ

Γ. 104 ευρώ

Δ. 119,50 ευρώ

Ε. 123,50 ευρώ

Σε αυτόν τον τύπο ερώτησης, ο υποψήφιος συναντά μαθηματικές ερωτήσεις σε γραπτή μορφή. Η δουλειά του είναι να εξάγει τις πληροφορίες από το κείμενο και να εκτελέσει αριθμητικούς υπολογισμούς, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Στόχος εδώ είναι να μετρηθούν οι αριθμητικές δεξιότητες των υποψηφίων και η κατανόηση κειμένου.

Οπότε πάμε να υπολογίσουμε τα έσοδα του κάθε πωλητή για να βρούμε εκείνον που έχει τα περισσότερα έσοδα κάθε εβδομάδα αλλά και εκείνον τον πωλητή που έχει τα λιγότερα έσοδα για να μπορέσουμε να βρούμε τη διαφορά μεταξύ τους. Πάμε να κάνουμε στα γρήγορα τις αριθμητικές μας πράξεις:

Νίκος: 15Χ35,75 + 16Χ42,25 = 1.212,25 ευρώ

Ελένη: 25Χ35,75 + 10Χ42,25 = 1.316,25 ευρώ

Γιώργος: 18Χ35,75 + 13Χ42,25 = 1.192,75 ευρώ

Η διαφορά μεταξύ του πιο κερδοφόρου πωλητή (Ελένη) και του λιγότερου κερδοφόρου (Γιώργος) είναι: 1.316,25 – 1.192,75 = 123,50 ευρώ. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε





Δεύτερο Παράδειγμα

Αν μόνο το 5% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ουγγαρία μιλούν αγγλικά, ποιο είναι το ποσοστό των ατόμων κάτω των 65 ετών που μιλούν αγγλικά;

Α. 6,3%

Β. 8,2%

Γ. 11,9%

Δ. 13,9%

Ε. 15,6%

Σε αυτόν τον τύπο ερώτησης αριθμητικού συλλογισμού ζητούν από τον υποψήφιο να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να χρησιμοποιήσει γραφικά και πίνακες δεδομένων για τον υπολογισμό μιας απαιτούμενης τιμής. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο τύπο ερωτήσεις που μετρά την ικανότητα στην ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε θέση που αντιμετωπίζει τακτικά αριθμητικούς πίνακες και διαγράμματα. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται και από την EPSO για γρήγορη και ακριβής ανάλυση δεδομένων από πίνακες και γραφήματα.

Σύμφωνα με τον πίνακα, το 14% της Ουγγαρίας που «μιλά αγγλικά» αφορά όλον τον πληθυσμό. Αυτό το 14% προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος των δύο ηλικιακών ομάδων: των κάτω από 65 (85% του πληθυσμού) και πάνω των 65 (15% του πληθυσμού). Ξέρουμε επίσης ότι στους πάνω από 65 το 5% μιλούν αγγλικά, άρα βρίσκουμε τι ποσοστό του συνολικού πληθυσμού προέρχεται από αυτή την ομάδα και στη συνέχεια αφαιρούμε το υπόλοιπο για να το αποδώσουμε στην ομάδα κάτω από τα 65 έτη.

Σκεφτείτε το με 100 άτομα για να είναι χειροπιαστό: από τα 100, οι πάνω από 65 είναι 15 άτομα. Το 5% αυτών των 15 δηλαδή το 0,75% του συνολικού πληθυσμού μιλά αγγλικά. Συνολικά αγγλικά μιλούν 14 άτομα (βλέπε 14%). Άρα οι αγγλομαθείς που ανήκουν στους κάτω από τα 65 έτη είναι 14-0,75=13,25% του συνολικού πληθυσμού.

Τώρα, για να βρούμε «το ποσοστό των κάτω των 65 που μιλούν αγγλικά», πρέπει να εκφράσουμε αυτά τα 13,25 άτομα ως ποσοστό της δικής τους ομάδας (των 85 ατόμων): 13,25/85 = 15,6% (στρογγυλευμένο). Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Βασικά σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις αριθμητικού συλλογισμού πρέπει αφού διαβάσετε την ερώτηση και την έχετε κατανοήσει να βρείτε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται από τον πίνακα ή το διάγραμμα και να εφαρμόσετε τις πληροφορίες για να υπολογίσετε την απάντηση.

Τέλος, υπάρχει και μια πιο απαιτητική μορφή, η οποία αποτελεί συνδυαστικό τεστ και περιλαμβάνει αριθμητικό συλλογισμό, λεκτικό συλλογισμό και λογικό/επαγωγικό συλλογισμό (abstract reasoning). Αυτό το τεστ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς δεν εξετάζει μόνο αριθμητικές ικανότητες αλλά και την ευρύτερη νοητική ευελιξία και αναλυτική σκέψη του υποψηφίου, περιλαμβάνει δηλαδή και τα τρία είδη συλλογισμών ανά εξέταση 20 λεπτών.

Η ψυχολογική προετοιμασία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Πολλοί υποψήφιοι αγχώνονται υπερβολικά, κάτι που μειώνει την απόδοσή τους. Με συνεχή εξάσκηση, εξοικείωση με τη μορφή του τεστ και καλή προετοιμασία, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μορφή του αριθμητικού συλλογισμού με αυτοπεποίθηση και να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία, ενισχύοντας τις πιθανότητές τους για επαγγελματική επιτυχία.