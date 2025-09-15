Παρά τα περιστασιακά επεισόδια μεταβλητότητας, η επενδυτική διάθεση παρέμεινε ισχυρή, ενισχυμένη τόσο από θετικά εταιρικά αποτελέσματα όσο και από την προσδοκία νέων μέτρων νομισματικής χαλάρωσης.

Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές διατήρησαν ανοδική δυναμική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, παραμερίζοντας τις ανησυχίες που σχετίζονται με εμπορικές συγκρούσεις και πολιτικές αβεβαιότητες, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Παρά τα περιστασιακά επεισόδια μεταβλητότητας, η επενδυτική διάθεση παρέμεινε ισχυρή, ενισχυμένη τόσο από θετικά εταιρικά αποτελέσματα όσο και από την προσδοκία νέων μέτρων νομισματικής χαλάρωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δείκτες της Wall Street κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, με την άνοδο να καθοδηγείται από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, γνωστές ως «Magnificent 7». Η ευνοϊκή πορεία της αγοράς συνοδεύτηκε από χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας, ενώ τα spreads των εταιρικών ομολόγων συρρικνώθηκαν σε τιμές που είχαν να εμφανιστούν εδώ και δέκα χρόνια. Στην Ιαπωνία, το χρηματιστήριο ακολούθησε ανοδική τροχιά με σημαντικά κέρδη, την ώρα που οι ευρωπαϊκές αγορές παρέμειναν στάσιμες εξαιτίας της υποτονικής εταιρικής κερδοφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πορεία του αμερικανικού νομίσματος. Το δολάριο, αν και αρχικά υποχώρησε, ανέκαμψε μετά την ανακοίνωση του δημοσιονομικού πακέτου των ΗΠΑ τον Ιούλιο, σε μια εξέλιξη που διαφοροποιήθηκε από τα ιστορικά πρότυπα, όπου συνήθως περίοδοι αυξημένου ρίσκου συνδέονται με αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος.

Οι αναδυόμενες αγορές επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από το θετικό κλίμα. Τα νομίσματα, τα ομόλογα και οι μετοχές τους ενισχύθηκαν, με την Κίνα, την Κολομβία και την Κορέα να ξεχωρίζουν για τα μεγαλύτερα κέρδη. Παράλληλα, οι εκδόσεις ομολόγων αυξήθηκαν αισθητά και οι εισροές κεφαλαίων διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Η BIS σημειώνει ότι η προοπτική μειώσεων επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της δημοσιονομικής πολιτικής σε Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό της αισιοδοξίας. Ωστόσο, καταγράφονται επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παραμένουν υψηλές και οι καμπύλες αποδόσεων εμφανίζουν έντονη κλίση.