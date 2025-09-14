Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων έρχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, να περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής και να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η καταβολή όλων των μισθωμάτων ακινήτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η ρύθμιση αφορά όχι μόνο τις εμπορικές μισθώσεις αλλά και τις μισθώσεις κατοικιών, καταργώντας στην πράξη το δικαίωμα που μέχρι σήμερα προέβλεπε ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το οποίο το ενοίκιο μπορούσε να εξοφλείται στον τόπο κατοικίας του εκμισθωτή.

Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων έρχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, να περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής και να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η νέα διαδικασία φέρνει και σειρά υποχρεώσεων τόσο για τους εκμισθωτές όσο και για τους μισθωτές, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) να προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κυρώσεις.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι αν και ήδη τα περισσότερα ενοίκια καταβάλλονται τραπεζικά, η νέα διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εξαιρέσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Ομοσπονδία εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Πρώτο βήμα αποτελεί η ρητή αναδιατύπωση των όρων στα νέα μισθωτήρια. Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους εκμισθωτές να συμπεριλαμβάνουν πλέον όρο που ορίζει ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα. Η σχετική απόδειξη θα προκύπτει μόνο από το τραπεζικό παραστατικό, ενώ τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση εκ μέρους του μισθωτή θα ισοδυναμεί με μη καταβολή, δίνοντας στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του ακινήτου.

Εξίσου κρίσιμο είναι ότι από το 2026 οι καταθέσεις των ενοικίων θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο τον εκμισθωτή. Δεν θα είναι πλέον αποδεκτοί λογαριασμοί τρίτων, όπως πληρεξουσίων, συγγενών ή δικηγόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διασταύρωση των στοιχείων. Ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΑΑΔΕ, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει το όνομα του εκμισθωτή να εμφανίζεται πρώτο στη λίστα των συνδικαιούχων, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την Εφορία. Παράλληλα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί συνεκμισθωτές, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να γνωστοποιεί τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, όπου θα κατατίθεται το αντίστοιχο μέρος του μισθώματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο ζήτημα της ετήσιας καταβολής.

Η ΠΟΜΙΔΑ εφιστά την προσοχή στους ιδιοκτήτες να ζητούν από τους ενοικιαστές την καταβολή όλων των μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να μην κινδυνεύσουν με απώλεια της έκπτωσης φόρου που προβλέπει η νομοθεσία. Αν κάποιο ενοίκιο καταβληθεί εκτός έτους, τότε δεν θα προσμετράται στις τραπεζικές πληρωμές για το συγκεκριμένο φορολογικό διάστημα. Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί ανησυχία είναι το ακατάσχετο όριο.

Σήμερα το όριο των 1.250 ευρώ μηνιαίως ισχύει μόνο για ποσά που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις και δεν καλύπτει τα ενοίκια. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που κατατίθενται από μισθώματα μπορούν να κατασχεθούν από την Εφορία σε περίπτωση οφειλών του εκμισθωτή. Όπως σχολιάζει η ΠΟΜΙΔΑ, στην πράξη η είσπραξη των ενοικίων από τον λογαριασμό θα εξαρτάται από το ποιος κινηθεί ταχύτερα: ο ιδιοκτήτης ή η ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στη σχέση εκμισθωτών και ενοικιαστών. Οι δεύτεροι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυστηρότερες διαδικασίες πληρωμής, ενώ οι πρώτοι θα υποχρεωθούν να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά τους, ο οποίος θα είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, αναμένεται ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική ιχνηλάτηση όλων των ενοικίων θα περιορίσει δραστικά την αδήλωτη μίσθωση και θα ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Στην αγορά ακινήτων, πάντως, οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες. Ορισμένοι ιδιοκτήτες χαιρετίζουν το νέο καθεστώς ως μέτρο που θα θωρακίσει τις συναλλαγές τους και θα περιορίσει τα φαινόμενα «μαύρων» ενοικίων. Άλλοι εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η απουσία ακατάσχετου για τα ποσά των ενοικίων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όσους έχουν ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις.

Από την πλευρά τους, αρκετοί ενοικιαστές ανησυχούν για τις πρόσθετες τραπεζικές χρεώσεις, καθώς τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον μισθωτή. Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να ενημερωθούν εγκαίρως και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές και κυρώσεις. Όπως τονίζει, η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: όποιος μισθωτής δεν συμμορφώνεται, θεωρείται ότι δεν πληρώνει το ενοίκιο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τη μίσθωση.