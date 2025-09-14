Ο Σεπτέμβριος είναι ένα οικονομικά απαιτητικός μήνας. Πόσο κοστίζουν τα σχολικά είδη.

Οι τιμές των απαραίτητων σχολικών ειδών είναι στα ύψη ενώ το κόστος όταν μια οικογένεια έχει δυο παιδιά είναι δυσβάσταχτο.

Μετά τη χαρά του πρώτου κουδουνιού, ήρθε η λίστα των δασκάλων με τα απαραίτητα σχολικά είδη που δόθηκε στους γονείς.

Ο Σεπτέμβριος είναι ένα οικονομικά απαιτητικός μήνας, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται από το κόστος των σχολικών ειδών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το Mega, οι αυξήσεις σε βασικά σχολικά είδη αγγίζουν το 55%. Ενδεικτικά, οι μαρκαδόροι έχουν αυξηθεί κατά 54,26 %, τα μολύβια κατά 50,51 %, τα είδη γεωμετρίας κατά 44 % και τα στυλό κατά 30,30 %.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

«Έχω ένα κοριτσάκι στην Α’ Δημοτικού και σήμερα μας έδωσαν τη λίστα με τα σχολικά είδη. Η λίστα των υλικών είναι γύρω στα 60 ευρώ, αν βάλουμε σε αυτά την τσάντα και την κασετίνα φτάνει σίγουρα στα 100 ίσως και στα 150€», δήλωσε γονέας στη κάμερα του MEGA.

Όπως μεταδίδει το Mega, μια ενδεικτική λίστα για ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού περιλαμβάνει:

Σχολική τσάντα: 20 - 80 ευρώ

Κασετίνα: 5 - 25 ευρώ

4-5 χρωματιστά τετράδια: 6 - 9 ευρώ

2 μολυβιά:1 - 2 ευρώ

2 λευκές γόμες:2 - 3 ευρώ

1 ξύστρα βαρελάκι: 2 - 3 ευρώ

1 κουτί ξυλομπογιές: 2 - 3 ευρώ

1 κουτί μαρκαδόρους: 3 - 5 ευρώ

Ψαλίδι, κόλλες και άλλα είδη χειροτεχνίας: 8 - 10 ευρώ

Έτσι, το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 50 έως 140 ευρώ.

Οι λίστες είναι μακριές και για τα μεγαλύτερα παιδιά με τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

«Στην Α’ Λυκείου για παράδειγμα, χρειάζονται πολλά τετράδια, γραφική ύλη, φακέλους για να αρχειοθετούν, διάφορες καταστάσεις, πολλά βιβλία, ιδίως τα βιβλία των ξένων γλωσσών είναι και τα πιο ακριβά», σχολίασε γονέας.