Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη βιομηχανία στον Έβρο

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη βιομηχανία στον Έβρο
Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιομηχανία, που σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς, και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, στοχεύει να εξοπλίσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις για τη λειτουργία, τα συστήματα και τα εξαρτήματα των μηχανημάτων έργου, καθώς και δεξιότητες συντήρησης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία. Η δράση υλοποιείται έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και αφορά 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους Δήμων του Νομού Έβρου. Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος θα διεξαχθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της AKRITAS Α.Ε. Βιομηχανία Ξύλου στο Τυχερό Έβρου, που πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, ενώ θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Μαγιορκίνης για τον «Candidozyma auris»: «Έχει αναπτύξει μεγάλη αντοχή στα νοσοκομεία»

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Ο «χάρτης» πληρωμών ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ έως 19/10

Ο «χάρτης» πληρωμών ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ έως 19/10

Οικονομία
ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παιδεία
Φωτιά τώρα σε βιομηχανία της Μαγνησίας: Ήχησε το «112» για επικίνδυνους καπνούς στο Βελεστίνο

Φωτιά τώρα σε βιομηχανία της Μαγνησίας: Ήχησε το «112» για επικίνδυνους καπνούς στο Βελεστίνο

Ελλάδα
Στρατηγικός διάλογος για LNG και ναυπηγική βιομηχανία με την Ουάσιγκτον

Στρατηγικός διάλογος για LNG και ναυπηγική βιομηχανία με την Ουάσιγκτον

Επιχειρήσεις

NETWORK

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

Candidozyma auris: Τι είναι ο μύκητας που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία της Ελλάδας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

ΕΟΠΥΥ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 17/09

healthstat.gr