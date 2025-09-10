Ευάγγελος Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ, EBITDA 1 δισ. ευρώ για την Metlen το 2025

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά σε στοχευμένες επενδύσεις, πειθαρχημένη στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα.

Σε τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι τα καθαρά κέρδη για το έτος αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ξεπερνούν τον στόχο του 1 δισ. ευρώ. Όπως είπε, αυτό το επίπεδο αποτελεί πλέον τη «βάση» για την πορεία της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τις αρχικές της προβλέψεις.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά σε στοχευμένες επενδύσεις, πειθαρχημένη στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα. Όλα τα νέα έργα προχωρούν γρηγορότερα από το αναμενόμενο, ενώ από το 2026 η δραστηριότητα στον τομέα της Άμυνας αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση.

Παράλληλα, ο μετασχηματισμός της Metlen συνεχίζεται με αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον οργανισμό και δημιουργούν νέα αξία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αγορά ενέργειας, όπου η εταιρεία στοχεύει να φτάσει μερίδιο 30% από το σημερινό περίπου 21%. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση παίζουν τα έργα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, με την Metlen να ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέες μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και την περιοχή.

Στον τομέα των υποδομών, η METKA συνεχίζει με έντονη ανάπτυξη και αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ EBITDA το 2025, με πρόβλεψη για 150 εκατομμύρια το 2026. Η κερδοφορία της αναμένεται να τριπλασιαστεί φέτος, ανοίγοντας τον δρόμο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιθανόν ήδη από το 2026.

Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι η Metlen δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους της. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική στιγμή της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα μακροχρόνιας στρατηγικής και επιχειρησιακής συνέπειας.

Όπως είπε, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί τον τελικό στόχο αλλά την αφετηρία για την επόμενη φάση ανάπτυξης, με τη Metlen να συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και σαφή στρατηγική, επιδιώκοντας να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην αγορά όσο και στην κοινωνία.