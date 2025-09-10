Games
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ, EBITDA 1 δισ. ευρώ για την Metlen το 2025

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ, EBITDA 1 δισ. ευρώ για την Metlen το 2025
Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά σε στοχευμένες επενδύσεις, πειθαρχημένη στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα.

Σε τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι τα καθαρά κέρδη για το έτος αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ξεπερνούν τον στόχο του 1 δισ. ευρώ. Όπως είπε, αυτό το επίπεδο αποτελεί πλέον τη «βάση» για την πορεία της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τις αρχικές της προβλέψεις.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά σε στοχευμένες επενδύσεις, πειθαρχημένη στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα. Όλα τα νέα έργα προχωρούν γρηγορότερα από το αναμενόμενο, ενώ από το 2026 η δραστηριότητα στον τομέα της Άμυνας αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση.

Παράλληλα, ο μετασχηματισμός της Metlen συνεχίζεται με αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τον οργανισμό και δημιουργούν νέα αξία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αγορά ενέργειας, όπου η εταιρεία στοχεύει να φτάσει μερίδιο 30% από το σημερινό περίπου 21%. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση παίζουν τα έργα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών, με την Metlen να ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέες μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και την περιοχή.

Στον τομέα των υποδομών, η METKA συνεχίζει με έντονη ανάπτυξη και αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ EBITDA το 2025, με πρόβλεψη για 150 εκατομμύρια το 2026. Η κερδοφορία της αναμένεται να τριπλασιαστεί φέτος, ανοίγοντας τον δρόμο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιθανόν ήδη από το 2026.

Ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι η Metlen δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους της. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική στιγμή της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα μακροχρόνιας στρατηγικής και επιχειρησιακής συνέπειας.

Όπως είπε, η κίνηση αυτή δεν αποτελεί τον τελικό στόχο αλλά την αφετηρία για την επόμενη φάση ανάπτυξης, με τη Metlen να συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και σαφή στρατηγική, επιδιώκοντας να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην αγορά όσο και στην κοινωνία.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

