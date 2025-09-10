Games
Προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων νότια της Κρήτης

Προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων νότια της Κρήτης Φωτογραφία: AP Photo/Mary Altaffer, file
Η προσφορά αφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Το σχήμα Chevron – HELLENiQ Energy είναι αυτό που πέρασε στην επόμενη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για τα θαλάσσια μπλοκ νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ενεργειακή στρατηγική. Η κοινή προσφορά της αμερικανικής Chevron με την HELLENiQ Energy θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά ένας διεθνής ενεργειακός κολοσσός εισέρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων, ενισχύοντας τη δυναμική του εγχειρήματος και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κυβέρνηση συνδέει τη συμμετοχή των δύο εταιρειών με τον στόχο για ενεργειακή ασφάλεια και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι η παρουσία της Chevron θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις που απορρέουν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη «νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου», κάνοντας λόγο για «εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής» και τονίζοντας ότι η χώρα «με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια».

Η Chevron, με σημαντική διεθνή εμπειρία και παρουσία σε μεγάλα έργα, μπαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά upstream, ενώ η συνεργασία της με την HELLENiQ Energy, που διαθέτει ήδη τεχνογνωσία και υποδομές, δημιουργεί μια κοινοπραξία με δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτητικές γεωτρητικές δραστηριότητες που προβλέπονται.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ανοίγει τον δρόμο για τις πρώτες σεισμικές έρευνες τα επόμενα χρόνια, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι θα κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά προς την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Για την HELLENiQ Energy η συμμετοχή αποτελεί συνέχεια της δραστηριοποίησής της στον τομέα, ενώ για την Chevron σηματοδοτεί το επίσημο βήμα εισόδου στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της HELLENiQ Energy

Στην επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή, από κοινού με τη CHEVRON, στον διαγωνισμό για έρευνα υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Energy αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

