Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Περιορισμένη η διάρκεια του μέτρου για το ελάχιστο εισόδημα, μικρό το εύρος των δικαιούχων.

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε νέα ρύθμιση που αφορά το ελάχιστο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο - όπως τονίζεται - την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ειδική πρόνοια για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα: από το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα δύο χρόνια, θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, το μέτρο θα ωφελήσει περίπου 6.000 γυναίκες, ενισχύοντας έμπρακτα - όπως υποστηρίζεται - τη στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας.

Ωστόσο, πίσω από τις εξαγγελίες αναδεικνύονται σημαντικοί περιορισμοί που προκαλούν προβληματισμό. Πρώτον, η διάρκεια του μέτρου είναι εμφανώς περιορισμένη. Η εξαίρεση καλύπτει μόνο τρία φορολογικά έτη, την ώρα που τα οικονομικά βάρη της ανατροφής ενός παιδιού όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται καθώς το παιδί μεγαλώνει. Έξοδα για παιδικούς σταθμούς, φροντίδα, υγεία και εκπαίδευση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πολύ πέραν της περιόδου που καλύπτει το μέτρο.

Έτσι, η κρατική στήριξη αποδεικνύεται βραχύβια, αφήνοντας τις οικογένειες να επωμιστούν μόνες τους το βάρος σε βάθος χρόνου.

Δεύτερον, το εύρος των δικαιούχων είναι μικρό. Οι περίπου 6.000 μητέρες που αναμένεται να επωφεληθούν αντιπροσωπεύουν ένα περιορισμένο ποσοστό, δημιουργώντας την εικόνα μιας πολιτικής που αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό».

Τέλος, η εστίαση αποκλειστικά στις ελεύθερες επαγγελματίες αφήνει εκτός χιλιάδες γυναίκες μισθωτές, οι οποίες επίσης βιώνουν έντονη οικονομική πίεση με τον ερχομό ενός παιδιού. Η άνιση αυτή μεταχείριση γεννά εύλογα ερωτήματα για την ισότητα στην εργασία και την πραγματική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά τη μητρότητα.