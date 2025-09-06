Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος: Πόσο κόστιζε το 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος τον Αύγουστο είναι η χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2024.

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αποκλιμάκωση που αντικατοπτρίστηκε και στις τιμές λιανικής για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι μειωμένες έως και κατά 48 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι η χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2024 όταν είχε πέσει στα 60,11 ευρώ. Στο μεσοδιάστημα είχε αυξηθεί (τον περασμένο Φεβρουάριο) πάνω και από τα 150 ευρώ.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές υποχώρησαν εν μέσω της αιχμής της θερινής περιόδου, οπότε κατά κανόνα παρατηρούνται υψηλές τιμές (Αύγουστος 2024: 129,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Αύγουστος 2023: 109,33 ευρώ, Αύγουστος 2022, με ενεργειακή κρίση: 436,53 ευρώ).

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος: «Τον Αύγουστο συνέβη κάτι σπάνιο αλλά πολύ σημαντικό: η Ελλάδα είχε μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη. Οι τιμές μας ήταν χαμηλότερες όχι μόνο από τους γείτονές μας, αλλά και από χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία, και πολλές άλλες. Μόνο έξι χώρες είχαν χαμηλότερη χονδρική από την Ελλάδα τον Αύγουστο. Φυσικά, η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει σκαμπανεβάσματα. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο όπου οι ΑΠΕ μας εξασφαλίζουν σταθερά χαμηλές τιμές. Αλλά ο Αύγουστος ήταν ένα στίγμα από το μέλλον - και μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι ΑΠΕ αποτελούν για τη χώρα μας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα».

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην φετινή υποχώρηση των τιμών ήταν η αυξημένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών, όχι μόνο από τα φωτοβολταϊκά αλλά και από τα αιολικά που κινήθηκαν από τα μελτέμια, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη λειτουργία του διασυνοριακού εμπορίου και η πολιτική παρέμβαση από τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάγκη η πτώση της χονδρικής να περάσει στα τιμολόγια λιανικής. Ακολούθησαν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου τα οποία είναι μειωμένα από 10% έως 48% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την μεγάλη αποκλιμάκωση, η πλειονότητα των «πράσινων» τιμολογίων στα οποία παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, είναι ακριβότερα από αρκετές προσφορές «μπλε» (σταθερών) τιμολογίων που εξασφαλίζουν έτσι χαμηλότερες χρεώσεις με χαμηλότερο ρίσκο.

Θετική ήταν η συγκυρία και στην αγορά υγρών καυσίμων όπου ενδεικτικά οι τιμές της αμόλυβδης διαμορφώθηκαν τον φετινό Αύγουστο κατά μέσο όρο στο 1,75 ευρώ το λίτρο, 10 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.