Αδύναμη η απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύονται τα σενάρια για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Αδύναμη η απασχόληση στις ΗΠΑ, ενισχύονται τα σενάρια για μείωση επιτοκίων από τη Fed
Oι μέσοι ωριαίοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 0,3% μηνιαίως, ενώ σε ετήσια βάση οι απολαβές ενισχύθηκαν κατά 3,7%, λίγο χαμηλότερα από τις προβλέψεις

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισε σαφή κάμψη τον Αύγουστο, εντείνοντας τα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), οι μη αγροτικές θέσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000, με την ανεργία να ανεβαίνει στο 4,3%. Οι αναλυτές της Dow Jones περίμεναν πολύ ισχυρότερη αύξηση, στις 75.000. Η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιούλιο, όταν είχαν δημιουργηθεί 79.000 θέσεις – αριθμός που αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω – ενώ οι αναθεωρήσεις για τον Ιούνιο έδειξαν τελικά καθαρή απώλεια 13.000 θέσεων.

Η Wall Street πάντως αντέδρασε θετικά, οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν απότομα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προεξόφλησαν πλέον με βεβαιότητα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό και ένα μικρό ενδεχόμενο για πιο επιθετική κίνηση μισής ποσοστιαίας μονάδας. Σε επίπεδο κλάδων, η υγεία προσέθεσε 31.000 θέσεις, η κοινωνική πρόνοια 16.000, ενώ το ομοσπονδιακό κράτος περιέκοψε 15.000. Απώλειες κατέγραψαν η μεταποίηση και το χονδρεμπόριο, με μείωση 12.000 θέσεων η κάθε μία.

Παρά τη χαμηλή δημιουργία θέσεων, οι μέσοι ωριαίοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 0,3% μηνιαίως, ενώ σε ετήσια βάση οι απολαβές ενισχύθηκαν κατά 3,7%, λίγο χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Ορισμένα στοιχεία από την έρευνα νοικοκυριών αποδείχθηκαν πιο ενθαρρυντικά, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 288.000 άτομα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 148.000 και η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού κατά 436.000 οδήγησαν σε άνοδο του ποσοστού ανεργίας. Το ευρύτερο μέτρο ανεργίας, που περιλαμβάνει και τους αποθαρρυμένους εργαζόμενους και όσους εργάζονται μερικώς για οικονομικούς λόγους, ανήλθε στο 8,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Η Fed συνεδριάζει στις 17 Σεπτεμβρίου, με την αγορά να θεωρεί πλέον σχεδόν δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων. Αν και τα περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία δείχνουν ακόμη ανάπτυξη, οι συνεχόμενες απώλειες στη μεταποίηση και οι εμπορικοί δασμοί του Τραμπ αυξάνουν τους φόβους για επιβράδυνση, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

