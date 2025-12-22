Οι συγκεκριμένες παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 25η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Πάνω από 15.000 ελέγχους και 1.000 παραβάσεις βεβαιώθηκε από την τροχαία για τη μη χρήση κράνους μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.

Από τις 15/12/2025 μέχρι τις 21/12/2025 πραγματοποιήθηκαν 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 34 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 802 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, από τους οποίους οι 31 ήταν διανομείς, 93 επιβάτες δίκυκλων και 118 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

- 583 στην Αττική,

- 76 στην Κρήτη,

- 72 στα Ιόνια Νησιά,

- 61 στη Δυτική Ελλάδα,

- 55 στη Θεσσαλονίκη,

- 54 στο Νότιο Αιγαίο,

- 36 στην Πελοπόννησο,

- 26 στη Θεσσαλία,

- 16 στην Ήπειρο,

- 12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

- 12 στη Στερεά Ελλάδα,

- 9 στο Βόρειο Αιγαίο και

- 9 στην Κεντρική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους έχει ως εξής:

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.