Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Στο 1,7% «προσγειώθηκε» η ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2025

Στο 1,7% «προσγειώθηκε» η ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2025
Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε οριακή υποχώρηση 0,1%

Με ρυθμό 1,7% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, η αύξηση περιορίστηκε στο 0,6%, αποτυπώνοντας τάσεις επιβράδυνσης της δυναμικής της ανάπτυξης.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε οριακή υποχώρηση 0,1%, καθώς οι δαπάνες των νοικοκυριών κινήθηκαν πτωτικά, αντανακλώντας πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Αντίθετα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν ισχυρή αύξηση 7,4%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 1,3%. Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κατηγορία, με τις υπηρεσίες να αυξάνονται 2,6% και τα αγαθά να παραμένουν σχεδόν στάσιμα. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,9%, κυρίως λόγω πτώσης 2% στις εισαγωγές υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Οικονομία

Σε ετήσια σύγκριση, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης και στην ενίσχυση των επενδύσεων. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 1,0%, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κινήθηκαν ανοδικά κατά 6,5%. Θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν 1,9% και οι εισαγωγές μειώθηκαν 3,2%, βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών εμφάνισαν αρνητικές επιδόσεις τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση (-0,03% και -1,1% αντίστοιχα), περιορίζοντας τη συνολική συμβολή των εξαγωγών. Η πτώση των εισαγωγών, αν και ενισχύει το ισοζύγιο, αντανακλά εξασθένιση της εγχώριας ζήτησης, στοιχείο που εντείνει τις ανησυχίες για τις προοπτικές της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

«Πόλεμος» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης

«Πόλεμος» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ για 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας: Ιδού η «Μαύρη Βίβλος» της οικονομικής ανάπτυξης

ΠΑΣΟΚ για 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας: Ιδού η «Μαύρη Βίβλος» της οικονομικής ανάπτυξης

Πολιτική
Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Παιδεία
Από την Ανάθεση στην Ανάπτυξη

Από την Ανάθεση στην Ανάπτυξη

Opinions

NETWORK

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

healthstat.gr
Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

healthstat.gr
Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

ienergeia.gr
Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

ienergeia.gr
Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

healthstat.gr