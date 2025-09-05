Ποιες περιοχές συγκεντρώνουν τα περισσότερα ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ

Σε 18 περιοχές της χώρας καταγράφονται 295.763 ακίνητα, εκ των οποίων 24.243, δηλαδή το 8,2%, ξεπερνούν σε αξία το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής, μαζί με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα πολυτελών κατοικιών άνω του 1 εκατ. ευρώ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς για αγοραστές υψηλών εισοδημάτων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με ανάλυση της βρετανικής εταιρείας Astons, σε 18 περιοχές της χώρας καταγράφονται 295.763 ακίνητα, εκ των οποίων 24.243, δηλαδή το 8,2%, ξεπερνούν σε αξία το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η Μύκονος βρίσκεται στην κορυφή με 65,3% των κατοικιών προς πώληση να υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, ακολουθεί η Εκάλη με 61,6% και η Βούλα με 53%.

Στην Πλάκα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 42,6%, στις Σπέτσες σε 42,2% και στη Βουλιαγμένη σε 41,8%. Στους Παξούς τέσσερα στα δέκα ακίνητα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, στη Γλυφάδα το ποσοστό φθάνει το 32,1% και στη Σαντορίνη το 21,1%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Κέρκυρα με 18,6%, η Σιθωνία με 10,6%, η Κεφαλονιά με 9,2% και η Αράχωβα με 7,1%.

Οι περιοχές αυτές λειτουργούν ως ισχυροί πόλοι προσέλκυσης για επενδύσεις σε κατοικίες υψηλής αξίας, ενισχύοντας την παρουσία αγοραστών από το εξωτερικό που αναζητούν είτε μόνιμη εγκατάσταση είτε δευτερεύουσα κατοικία στην Ελλάδα.