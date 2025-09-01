Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Οι φορολογούμενοι που προσκομίσουν μεταγενέστερα αποδεικτικά απαλλαγής θα μπορούν να ζητούν διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020, με προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία αφορά όλα τα οχήματα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση Ε1, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, και θα υλοποιηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων.

Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών θα αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμείς οφειλές για το 2020, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματός τους στην πλατφόρμα myCar έως τις 31 Οκτωβρίου. Μέσω της εφαρμογής, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν αν το όχημά τους ήταν σε ακινησία, είχε διαγραφεί, είχε κλαπεί ή εμπίπτει σε απαλλαγή, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι φορολογικές υπηρεσίες θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες και θα διορθώνουν αναλόγως την εικόνα του οχήματος στο σύστημα. Σε περιπτώσεις όπου δεν προσκομίζονται επαρκή δικαιολογητικά, τα τέλη θα βεβαιώνονται κανονικά μαζί με το πρόστιμο. Οι διορθώσεις από τις ΔΟΥ και τα ΚΕΦΟΔΕ πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου.

Η βεβαίωση θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι φορολογούμενοι που προσκομίσουν μεταγενέστερα αποδεικτικά απαλλαγής θα μπορούν να ζητούν διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια.