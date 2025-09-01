Games
Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ και τι πρέπει να κάνουν

Οι φορολογούμενοι που προσκομίσουν μεταγενέστερα αποδεικτικά απαλλαγής θα μπορούν να ζητούν διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020, με προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία αφορά όλα τα οχήματα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση Ε1, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, και θα υλοποιηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων.

Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών θα αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμείς οφειλές για το 2020, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματός τους στην πλατφόρμα myCar έως τις 31 Οκτωβρίου. Μέσω της εφαρμογής, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν αν το όχημά τους ήταν σε ακινησία, είχε διαγραφεί, είχε κλαπεί ή εμπίπτει σε απαλλαγή, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι φορολογικές υπηρεσίες θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες και θα διορθώνουν αναλόγως την εικόνα του οχήματος στο σύστημα. Σε περιπτώσεις όπου δεν προσκομίζονται επαρκή δικαιολογητικά, τα τέλη θα βεβαιώνονται κανονικά μαζί με το πρόστιμο. Οι διορθώσεις από τις ΔΟΥ και τα ΚΕΦΟΔΕ πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου.

Η βεβαίωση θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι φορολογούμενοι που προσκομίσουν μεταγενέστερα αποδεικτικά απαλλαγής θα μπορούν να ζητούν διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

