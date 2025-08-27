Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις από προηγούμενους διαγωνισμούς

Συγκεντρώσαμε 25 πραγματικές ερωτήσεις που τέθηκαν στα προφορικά της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων προηγούμενων εισαγωγικών διαγωνισμών, ώστε να γνωρίζεις τι να περιμένεις τον Νοέμβριο του 2025 και να προετοιμαστείς στοχευμένα και με αυτοπεποίθηση!

Οι προφορικές εξετάσεις για τους δικαστικούς υπαλλήλους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο του διαγωνισμού.

Σε αντίθεση με τα γραπτά, ενώ δεν μετρά μόνο η γνώση, αλλά και η ψυχραιμία, η σαφήνεια στην απάντηση και η καλή κατανόηση βασικών νομικών και συνταγματικών θεμάτων.

Για να σας βοηθήσω στην προετοιμασία σας, επιλέγω κάθε φορά 25 τουλάχιστο ερωτήσεις που τέθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς που δείχνουν τι θα μπορούσε να σας ζητηθεί τον προσεχή Νοέμβρη.

Καλή μελέτη και καλή συνέχεια:

1. Ένα τριμελές πλημμελειοδικείο από πόσους δικαστές απαρτίζεται πάνω στην έδρα;

Το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες (άρθρο 4 παρ. 1 ΚΠΔ). Στις δημόσιες συνεδριάσεις του εν λόγω δικαστηρίου παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραμματέας (άρθρο 13 παρ. 1 ΚΠΔ). Τέλος, στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά και ο εισαγγελέας (άρθρο 12 ΚΠΔ).

2.Ποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών;

Υπηρετούν οι εισαγγελείς, οι αντεισαγγελείς και οι εισαγγελικοί πάρεδροι (άρθρο 16 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ).

3.Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Καλαμάτας από που θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Η αναπλήρωση εφέτη στο Εφετείο Καλαμάτας γίνεται από το Εφετείο Αθηνών (άρθρο 6 παρ. 1 γ ΚΟΔΚΔΛ).

4.Ποια είναι η απαρτία σε υπηρεσιακή συνέλευση;

Η υπηρεσιακή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών της (άρθρο 92 παρ. 3 ΚΔΥ).

5.Ποιος χορηγεί άδειες δικαστικών υπαλλήλων;

Οι άδειες των δικαστικών υπαλλήλων χορηγούνται από τον διευθύνοντα το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη Γενική Επιτροπεία των διοικητικών δικαστηρίων, ύστερα από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου και γνώμη του προϊσταμένου της γραμματείας. Οι άδειες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου χορηγούνται από πρόεδρο ή αντιπρόεδρο ύστερα από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου και του γενικού συντονιστή. Οι άδειες των υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι άδειες χορηγούνται από τον γενικό επίτροπο αυτής ύστερα από γνώμη του Γενικού Συντονιστή Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 100 παρ. 2 ΚΔΥ).

6. Μπορεί δικαστικός υπάλληλος εν ενεργεία να είναι υφυπουργός;

Η συμμετοχή του δικαστικού υπαλλήλου στην πολιτική ζωή της χώρας επιτρέπεται (άρθρο 94 παρ. 2 ΚΔΥ) ωστόσο παραιτείται υποχρεωτικώς σύμφωνα με το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθεί υποψήφιος σε εκλογές (άρθρο 110 παρ. 1 ΚΔΥ). Συνεπώς, μπορεί να διοριστεί υφυπουργός μόνο αν παραιτηθεί πρώτα από τη θέση του δικαστικού υπαλλήλου, στην οποία επανέρχεται αυτοδίκαια με αίτησή του μόλις ολοκληρώσει τη θητεία του ή δεν επανεκλεγεί (άρθρο 110 παρ. 1 και 2 ΚΔΥ).

7.Πότε επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν από τη μονιμοποίησή του;

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν από τη μονιμοποίησή του για την κάλυψη συγκεκριμένης και επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως των δικαστηρίων που εδρεύουν στη νησιωτική χώρα (άρθρο 156 παρ. 9 ΚΔΥ).

8.Ποιοι είναι οι βαθμοί ιεραρχίας του εισαγγελέα;

Στον Άρειο Πάγο είναι ο Εισαγγελέας και οι αντεισαγγελείς. Στα εφετεία είναι ο Εισαγγελέας Εφετών και ο Αντεισαγγελέας Εφετών ενώ στα πρωτοδικεία είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και οι πάρεδροι εισαγγελίας (άρθρο 66 ΚΟΔΚΔΛ).

9.Ποια είναι τα ανώτατα δικαστήρια στη χώρα μας;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Άρειος Πάγος.

10.Τι είναι η πολιτική δίκη;

Πολιτική δίκη είναι η δίκη που διεξάγεται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (πρωτοδικεία / εφετεία / Άρειος Πάγος), με σκοπό την επίλυση ιδιωτικών διαφορών υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, υποθέσεων δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σε αυτά και διοικητικών διαφορών που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 1 ΚΠολΔ).

11.Ποιοι είναι οι διάδικοι στην πολιτική δίκη;

Διάδικοι στην πολιτική δίκη είναι όσοι έχουν την ικανότητα δικαίου δηλαδή να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (ήτοι φυσικά πρόσωπα), οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό χωρίς να είναι σωματεία και οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα (άρθρο 62 ΚΠολΔ).

12.Ποια η διαφορά έγκλησης και μήνυσης;

Την μήνυση την υποβάλλει οποιοσδήποτε πολίτης για να κινηθεί η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα διώκεται αυτεπαγγέλτως ενώ η έγκληση υποβάλλεται μόνο από τον παθόντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και μόνο για εγκλήματα κατ’ έγκληση διωκόμενα (άρθρο 51 παρ. 1 ΚΠΔ & άρθρο 53 παρ. 1 ΚΠΔ).

13.Πως λέγεται αυτός που κάνει την προσφυγή;

Η προσφυγή ασκείται από τον προσφεύγων (άρθρο 70 παρ. 2 ΚΠΔ).

14.Τι σημαίνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι;

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι η ελευθερία των πολιτών να συγκεντρώνονται ειρηνικά, που όμως περιορίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή προστασίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 11 Σ).

15.Τι περιέχει το σχέδιο της απόφασης;

Το σχέδιο της απόφασης περιλαμβάνει το ιστορικό, το σκεπτικό και το διατακτικό (άρθρο 189 παρ. 1 ΚΠΔ).

16.Τι είναι η διάκριση των εξουσιών;

Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Σ) η νομοθετική εξουσία ασκείται από βουλή και πρόεδρο της δημοκρατίας, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από πρόεδρο της δημοκρατίας και κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια. Σκοπός της αρχής να αποτρέψει τη συγκέντρωση όλης της εξουσίας σε ένα όργανο και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

17.Πρέσβης προσλαμβάνει έναν Έλληνα μάγειρα, μαλώνει μαζί του και τον σκοτώνει, διώκεται;

Ο πρέσβης είναι διπλωματικός αντιπρόσωπος διαπιστευμένος στην Ελλάδα (άρθρο 2 παρ. 1 β ΚΠΔ) και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων. Επομένως, αν σκοτώσει τον Έλληνα μάγειρα, δεν μπορεί να διωχθεί στην Ελλάδα.

18.Ποια η διαφορά μήνυσης και μηνυτήριας αναφοράς;

Σύμφωνα με τα άρθρα 37-40 ΚΠΔ μήνυση είναι τυπική καταγγελία εγκλήματος προς τον εισαγγελέα την οποία κάνει οποιοσδήποτε πολίτης που πληροφορήθηκε την τέλεση αξιόποινης πράξης. Ο πολίτης αποκτά ιδιότητα «μηνυτή» με συγκεκριμένα δικαιώματα και η μήνυση συνοδεύεται από παράβολο για το παραδεκτό. Από την άλλη πλευρά, η μηνυτήρια αναφορά είναι απλή γνωστοποίηση στις αρχές ότι διαπράχθηκε έγκλημα. Την υποβάλλουν ανακριτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι που το πληροφορούνται κατά την υπηρεσία, δικαστές αν προκύψει έγκλημα στη διάρκεια της δίκης και σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιώτες. Ο αναφέρων δεν αποκτά την ιδιότητα του «μηνυτή» απλώς μεταφέρει πληροφορία και δεν απαιτείται παράβολο.

19.Είναι παρών ο εισαγγελέας στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο;

Στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου (άρθρο 90 παρ. 1 Σ).

20.Τι χρειάζεται η έγκληση για να είναι παραδεκτή;

Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο ποσού εκατό ευρώ υπέρ Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων. Το παράβολο αυτό αν δεν κατατεθεί, η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 53 παρ. 1 ΚΠΔ).

21.Ποιο ορίζεται από το Σύνταγμα το κατώτερο ηλικιακό όριο για να ψηφίσει κάποιος;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα νόμος ορίζει το κατώτατο όριο ηλικίας για να ασκήσει κάποιος το εκλογικό του δικαίωμα (άρθρο 51 παρ. 3 Σ) το οποίο είναι τα 17 έτη.

22. Τι σημαίνει διορισμός;

Είναι η πράξη με την οποία καταρτίζεται η υπαλληλική σχέση του δικαστικού υπαλλήλου με την υπηρεσία του (άρθρο 14 παρ. 1 ΚΔΥ).

23.Τι δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος;

Ο Άρειος Πάγος είναι ακυρωτικό δικαστήριο (άρθρο 10 παρ. 1 ΚΟΔΚΔΛ).

24.Σε τι συνίσταται η εποπτεία;

Η εποπτεία συνίσταται στην επίβλεψη και την έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών (άρθρο 23 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ).

25. Ποιες είναι οι ποινές για τα πειθαρχικά παραπτώματα;

Οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον ΚΔΥ είναι η έγγραφη επίπληξη, το πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών, η στέρηση του δικαιώματος προαγωγής από 1 και 5 έτη, η στέρηση του δικαιώματος για μισθολογική εξέλιξη από 1 έως 5 έτη, η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ο υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, η προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες και τέλος η οριστική παύση (ήτοι η βαρύτερη ποινή η οποία μπορεί να επιφέρει την απομάκρυνση από την υπηρεσία) (άρθρο 166 παρ. 1 ΚΔΥ).