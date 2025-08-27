Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Η καθυστέρηση έχει δημιουργήσει σημαντικό κενό στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, καθώς δεν υπάρχει ακόμα μηχανισμός που να διασφαλίζει τη δυνατότητα παραμονής τους στην κύρια κατοικία μέσω μίσθωσης μετά την απώλεια κυριότητας.

Τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, με τη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύστασή του να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη χθεσινή συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συμμετείχαν το οικονομικό επιτελείο, εκπρόσωποι των συστημικών τραπεζών και οι εταιρίες διαχείρισης δανείων.

Η μη σύσταση του φορέα έως σήμερα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου ρευστοποίησης, καθώς δεν παρέχεται λύση για τις περιπτώσεις των πιο αδύναμων νοικοκυριών. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο φορέας θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ευάλωτους δανειολήπτες να παραμείνουν στα ακίνητά τους καταβάλλοντας ενοίκιο, κάτι που ωστόσο παραμένει θεωρητικό όσο δεν έχει δημιουργηθεί η σχετική οντότητα.

Παραδείγματα