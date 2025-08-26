ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας.

Αναρτήθηκε το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, αναρτήθηκε το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ατομικής δομημένης συνέντευξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 162, 169 και 170 του Ν. 5078/2023 (Α΄ 211).

Τα ενταγμένα μέλη στο Μητρώο μπορούν να ενημερωθούν για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και για τη σειρά κατάταξής τους, ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή, και γεωγραφική περιοχή, με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://vet.dypa.gov.gr/instructor-registry-ranking#rankList

Τα μη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 5078/2023 εμφανίζονται ΕΔΩ.

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Οι ΕΠΑΣ προσφέρουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας και ακολουθούν το δυικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), με αμοιβή και ασφάλιση.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους 15-29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου). Ποσοστό 77% των αποφοίτων βρίσκουν δουλειά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους.

Οι ΠΕΠΑΣ απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε 3 ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

H ΔΥΠΑ διαδραματίζει βασικό ρόλο και στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, με 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Επίσης, η ΔΥΠΑ λειτουργεί 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr