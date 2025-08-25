Games
Μονομερής βλαπτική μεταβολή η μείωση των αποδοχών λόγω εφαρμογής ψηφιακής κάρτας

Μονομερής βλαπτική μεταβολή η μείωση των αποδοχών λόγω εφαρμογής ψηφιακής κάρτας
Ως μονομερής βλαπτική μεταβολή θα θεωρείται η μείωση αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη λόγω εφαρμογής του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ως μονομερή βλαπτική μεταβολή θα θεωρείται πλέον η μείωση αποδοχών λόγω ψηφιακής κάρτας σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη» του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε διαβούλευση.

Ειδικότερα θεωρείται ως μονομερής βλαπτική μεταβολή η αδικαιολόγητη μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου εξαιτίας της ένταξης του εργοδότη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή της εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Στο άρθρο 343 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄ 121), με το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (A΄ 67), περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 343 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 343

Μονομερής βλαπτική μεταβολή

Κάθε μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, βλαπτική για τον εργαζόμενο, θεωρείται ως καταγγελία αυτής, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος. Ως τέτοια θεωρείται σε κάθε περίπτωση η μετάθεση του εργαζομένου σε γραφείο το οποίο λειτουργεί στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποδέχεται τη μετάθεση ο μετατιθέμενος εργαζόμενος. Επίσης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Επίσης, θεωρείται ως μονομερής βλαπτική μεταβολή η αδικαιολόγητη μείωση των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου εξαιτίας της ένταξης του εργοδότη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 580 ή της εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 580.».

ΥΠΕΚΑ: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις

ΥΠΕΚΑ: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις

Οικονομία
Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια εργαζομένων

Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια εργαζομένων

Οικονομία
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν διασπορά ασπέργιλλου, «απειλεί ζωές»

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν διασπορά ασπέργιλλου, «απειλεί ζωές»

Ελλάδα
Νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία: Αιτήματα για πιο δίκαιους όρους για την εξαγορά κατοικιών μέσω «rent to own»

Νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία: Αιτήματα για πιο δίκαιους όρους για την εξαγορά κατοικιών μέσω «rent to own»

Οικονομία

