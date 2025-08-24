Games
Οικονομία

Λαγκάρντ: Επικίνδυνο να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Λαγκάρντ: Επικίνδυνο να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών Φωτογραφία: AP
Απαντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι επικίνδυνο να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών», εκτίμησε σήμερα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διαμορφώσει τη νομισματική πολιτική.

«Όταν μια κεντρική τράπεζα παύει να είναι ανεξάρτητη ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία της, καθίσταται δυσλειτουργική. Αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει», σχολίασε η Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, το κανάλι που προτιμούν οι συντηρητικοί.

«Το επόμενο βήμα είναι η σύγχυση, η αστάθεια, αν όχι κάτι χειρότερο», πρόσθεσε η Λαγκάρντ, η οποία συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ, στο Ουαϊόμινγκ, μαζί με τον ομόλογό της της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), τον Τζερόμ Πάουελ.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητάει με κάθε τρόπο από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, καθώς επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και την πορεία της οικονομίας. Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία υπονόμευσης του Πάουελ, με την ελπίδα ότι θα τον αναγκάσει να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του. Η θητεία του επικεφαλής της Fed, τον οποίο διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία του, λήγει την άνοιξη του 2026.

Ο Τζερόμ Πάουελ δεν παίρνει μόνος του τις αποφάσεις για τα επιτόκια και ο Τραμπ επιδιώκει να αντικαταστήσει και άλλα μέλη της Fed με πρόσωπα που υιοθετούν το δικό του όραμα για την οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε την παραίτηση της Λάιζα Κουκ, την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν ότι παραχάραξε έγγραφα για να λάβει στεγαστικό δάνειο.

