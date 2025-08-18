Games
Υπερταμείο: Οι παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero και οι ζώνες αντιπυρικής προστασίας

Tα έργα του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συντήρηση και δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, τη συντήρηση δασικών δρόμων, καθώς και καθαρισμό του υπορόφου και κλάδεμα των δέντρων.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (Project Preparation Facility – PPF) του Υπερταμείου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα έργα αντιπυρικής προστασίας του προγράμματος «Antinero» στη Χίο, με αφορμή ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως διευκρινίζεται, τα έργα του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συντήρηση και δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, τη συντήρηση δασικών δρόμων, καθώς και καθαρισμό του υπορόφου και κλάδεμα των δέντρων. Σκοπός είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς, η διευκόλυνση της πρόσβασης των δασοπυροσβεστών και η ασφαλής μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στη Χίο τα έργα υλοποιήθηκαν με τη σύμβαση ΑΔΑΜ 22SYMV011332276, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου, και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2023. Αφορούσαν περιοχές στις θέσεις «Παντουκιός» της κοινότητας Συκιάδας, «Καρυδάς», «Άγιος Ιωάννης» και «Γιβάρι» της κοινότητας Λαγκάδας, «Αίπος» της κοινότητας Βροντάδου, καθώς και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Καρδαμύλων – Βικίου, εντός των κοινοτήτων Αμαδών και Βικίου.

Οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν στη Χίο τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2025 δεν έπληξαν τις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά εκδηλώθηκαν και επεκτάθηκαν σε άλλα τμήματα του νησιού. Η πυρκαγιά του Αυγούστου δεν αφορούσε ούτε περιοχές όπου έχουν δρομολογηθεί νέα έργα αντιπυρικής προστασίας το 2025.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η δασική βιομάζα με διάμετρο μικρότερη των 12 εκατοστών, η οποία παράγεται κατά τις εργασίες (κομμένα κλαδιά, φύλλα, υπολείμματα υπορόφου), δεν παραμένει στο δάσος, καθώς είναι συμβατική υποχρέωση να θρυμματίζεται με μηχάνημα και να διασκορπίζεται σε ποσοστό 30%, ενώ το υπόλοιπο 70% απομακρύνεται.

