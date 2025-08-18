Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα εξεταστεί στο Λουξεμβούργο η προδικαστική υπόθεση με αριθμό C-530/24, με τίτλο «DK κατά Tipico Co. Ltd.».

Μία υπόθεση που αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ρύθμισης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα εξεταστεί στο Λουξεμβούργο η προδικαστική υπόθεση με αριθμό C-530/24, με τίτλο «DK κατά Tipico Co. Ltd.», η οποία έχει παραπεμφθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (Bundesgerichtshof). Η απόφαση που θα εκδοθεί, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θα αποτελέσει οδηγό για το πώς θα ισορροπεί στο εξής η Ένωση ανάμεσα στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στο δικαίωμα των κρατών-μελών να θέτουν περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η υπόθεση έχει ως αφετηρία μια διαφορά ανάμεσα στον ενάγοντα (DK) και την Tipico Co. Ltd., εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος. Το επίδικο εστιάζεται στην ακύρωση σύμβασης στοιχηματισμού λόγω έλλειψης εθνικής άδειας, παρότι ο πάροχος είχε υποβάλει αίτηση για άδεια αλλά η διαδικασία αδειοδότησης διεξήχθη κατά τρόπο που θεωρείται αντίθετος με το ενωσιακό δίκαιο. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας έθεσε προς το ΔΕΕ καίρια ερωτήματα: εάν σε τέτοιες περιπτώσεις θίγεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών που προστατεύουν οι Συνθήκες, καθώς και εάν το καθεστώς προηγούμενης άδειας μπορεί να εκληφθεί ως προστατευτικός νόμος που θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης.

Η σημασία της απόφασης αναμένεται να είναι καθοριστική για όλα τα κράτη-μέλη, καθώς το ΔΕΕ καλείται να ορίσει τη γραμμή ισορροπίας ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, το δικαίωμα των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε κράτη της Ένωσης να παρέχουν διασυνοριακά υπηρεσίες χωρίς αδικαιολόγητα εμπόδια· από την άλλη, το δικαίωμα των εθνικών αρχών να προστατεύουν το κοινό, να αποτρέπουν τον εθισμό στα τυχερά παίγνια και να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ισορροπία αυτή δεν είναι θεωρητική, καθώς σχετίζεται με έναν κλάδο που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, με τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ και έντονη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Τα πιθανά σενάρια που διαγράφονται είναι τρία.

Στην πρώτη εκδοχή, το ΔΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, κρίνοντας ότι η ακύρωση συμβάσεων στοιχήματος λόγω μη κατοχής εθνικής άδειας, όταν η διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης, παραβιάζει τις Συνθήκες. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες με πιο ευέλικτα καθεστώτα, επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών τους σε ολόκληρη την Ένωση χωρίς τον κίνδυνο ακύρωσης των συμβάσεων.

Σε δεύτερο σενάριο, το Δικαστήριο μπορεί να στηρίξει τις εθνικές ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της κρατικής εποπτείας για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Μια τέτοια απόφαση θα έδινε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τους περιορισμούς τους, αρκεί αυτοί να υπηρετούν σκοπούς όπως η πρόληψη του εθισμού και η διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά.

Το τρίτο σενάριο είναι μια συμβιβαστική προσέγγιση. Το ΔΕΕ θα μπορούσε να αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών-μελών να επιβάλλουν καθεστώτα αδειοδότησης, αλλά να θέσει αυστηρούς όρους: διαφάνεια, αναλογικότητα και συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό θα διασφάλιζε ότι οι εθνικοί περιορισμοί δεν θα λειτουργούν ως μέσο αθέμιτου προστατευτισμού, αλλά ως νόμιμα εργαλεία ρύθμισης.

Όποια και αν είναι η τελική κρίση του Δικαστηρίου, είναι σαφές ότι η απόφαση θα επηρεάσει άμεσα τις στρατηγικές των κρατών-μελών απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες στοιχηματισμού, αλλά και την ασφάλεια δικαίου των καταναλωτών που συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια.