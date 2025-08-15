Games
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 με άνοδο 44,7% το 2025
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ολοκλήρωσε την εβδομάδα με ισχυρή άνοδο 2,7%, ενώ από την αρχή του Αυγούστου καταγράφει συνολικά κέρδη 6,6%, αγγίζοντας για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2010 το εύρος των 2.120 – 2.125 μονάδων.

Η εντυπωσιακή αυτή πορεία μεταφράζεται σε συνολική απόδοση 44,7% από τις αρχές του 2025, με την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων να εκτοξεύεται στα 148 δισ. ευρώ, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008.

Η αγοραστική διάθεση παραμένει έντονη, ενισχυμένη από προσδοκίες θετικών εταιρικών εξελίξεων και την ανθεκτικότητα των οικονομικών μεγεθών, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο ακόμη και τίτλους μικρής ή πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης που μέχρι πρότινος παρέμεναν στο περιθώριο. Οι συναλλαγές εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες, με την ημερήσια αξία τους να ανέρχεται από τις αρχές Αυγούστου στα 233 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον μέσο όρο του 2025 πάνω από τα 202 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανοδική αγορά της Αθήνας διατηρείται για δέκατο συνεχόμενο μήνα, από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025, δημιουργώντας ωστόσο και το ενδεχόμενο μιας περιόδου «χώνεψης» των ισχυρών αποδόσεων.

Στη βάση αυτή δεν είναι τυχαίο πως η Global X, διαχειρίστρια του ελληνικού ETF GREK, χαρακτηρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών ως το κορυφαίο value trade στην περιοχή των αναδυόμενων αγορών. Σε ανάλυσή της υπογραμμίζει ότι η ελληνική αγορά προσφέρει βαθιά αξία με προοπτικές ανεπτυγμένης αγοράς, επικαλούμενη την ταχύτερη αύξηση ΑΕΠ στη Δυτική Ευρώπη, τις αξιολογήσεις ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας και τη φιλοεπενδυτική πολιτική της κυβέρνησης. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, εξέλιξη που εκτιμά ότι θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικές επενδυτικές ροές.

Σε κάθε περίπτωση, η μακρά ανοδική πορεία, η προσέγγιση των 2.125 μονάδων για πρώτη φορά μετά το 2010 και η έντονη διασπορά της ανόδου ακόμη και σε τίτλους μικρής κεφαλαιοποίησης, συνθέτουν ένα σκηνικό ώριμης bull market που ενδέχεται να χρειαστεί μια «ανάσα» αποφόρτισης.

Στην περίπτωση αυτή, η πτώση θα μπορούσε να κινηθεί σε ήπια επίπεδα της τάξης του 5% έως 7%, δηλαδή περίπου 100–150 μονάδες, διατηρώντας ανέπαφη τη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση. Ωστόσο, σε περίπτωση διεθνών αναταράξεων ή αλλαγής του επενδυτικού κλίματος, δεν αποκλείεται μια βαθύτερη υποχώρηση έως 10%–12%, η οποία, ακόμη κι έτσι, θα εντασσόταν στα φυσιολογικά όρια μιας ισχυρής ανοδικής αγοράς.

