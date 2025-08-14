Έρχονται αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις: Τι θα συμπληρώνεται αυτόματα το 2026

Σχεδόν οι μισές φορολογικές δηλώσεις θα είναι έτοιμες από την ΑΑΔΕ χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να συμπληρώνει πολλά πεδία μόνος του.

Σε περίπου 8 μήνες από σήμερα θα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζει ένα νέο σύστημα, το οποίο θα κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Η δήλωση θα είναι σχεδόν έτοιμη πριν ακόμη ο φορολογούμενος μπει στο Taxisnet, αφού τα περισσότερα στοιχεία θα έχουν συμπληρωθεί αυτόματα. Έτσι, ο πολίτης θα χρειάζεται κυρίως να ελέγχει τις πληροφορίες και, αν όλα είναι σωστά, να πατά το κουμπί της υποβολής.

Ήδη το 2025, περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις είχαν προεκκαθαριστεί, δηλαδή είχαν ετοιμαστεί αυτόματα από τις υπηρεσίες. Ο στόχος για το 2026 είναι να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές δηλώσεις θα είναι έτοιμες από την ΑΑΔΕ χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να συμπληρώνει πολλά πεδία μόνος του.

Εισοδήματα από ενοίκια και τόκους καταθέσεων

Μία από τις μεγάλες αλλαγές είναι ότι θα προστεθούν στην αυτόματη συμπλήρωση νέες κατηγορίες εισοδημάτων. Μέχρι σήμερα, στοιχεία όπως οι μισθοί και οι συντάξεις εμφανίζονται έτοιμα στη δήλωση, αφού αποστέλλονται από εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία. Όμως, αν κάποιος είχε εισοδήματα από ενοίκια ή από τόκους καταθέσεων, έπρεπε να τα βρει μόνος του και να τα καταχωρίσει. Από το 2026, αυτά θα μπαίνουν αυτόματα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος νοικιάζει ένα διαμέρισμα, το ποσό των ενοικίων θα εμφανίζεται ήδη συμπληρωμένο στο έντυπο Ε2, το οποίο αφορά τα ακίνητα. Στη συνέχεια, το ίδιο ποσό θα μεταφέρεται στο βασικό έντυπο Ε1. Μαζί θα εμφανίζεται και ο αριθμός του μισθωτηρίου συμβολαίου. Αυτό θα γίνει εφικτό χάρη στο νέο «Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων», το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα και τις μισθώσεις.

Έτοιμο και το Ε3

Ακόμη πιο σημαντική για τους επαγγελματίες είναι η αλλαγή που αφορά το έντυπο Ε3. Πρόκειται για το έντυπο στο οποίο δηλώνονται τα έσοδα και τα έξοδα μιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Από το 2026, το Ε3 θα είναι προσυμπληρωμένο με στοιχεία που προέρχονται από την πλατφόρμα myDATA και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Αν, για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει κόψει δέκα τιμολόγια μέσα στη χρονιά, οι πληροφορίες για αυτά τα τιμολόγια θα έχουν ήδη καταχωρηθεί. Αν κάποιο έξοδο δεν έχει καταγραφεί σωστά, θα εμφανίζεται σε μια γενική κατηγορία, αλλά η δήλωση θα είναι και πάλι σχεδόν έτοιμη.

Σήμερα, όσοι έχουν μόνο μισθό ή σύνταξη και δεν έχουν αλλαγές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση μπορούν ήδη να υποβάλουν τη δήλωση πολύ εύκολα, αφού είναι σχεδόν πλήρως συμπληρωμένη. Με το νέο σύστημα, η ίδια ευκολία θα ισχύει και για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια, τόκους ή επαγγελματική δραστηριότητα.