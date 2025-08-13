Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Η Εφορία θα γνωρίζει άμεσα τον κύκλο εργασιών και τον ΦΠΑ κάθε συναλλαγής, μειώνοντας τα περιθώρια για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Από το φθινόπωρο αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα εκδίδουν τιμολόγια, καθώς ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η μετάβαση θα γίνει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ενώ όσοι επιλέξουν να μπουν στο νέο σύστημα νωρίτερα, πριν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης, θα κερδίσουν σημαντικά φορολογικά μπόνους.

Με το νέο καθεστώς, η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Ο πάροχος θα εκδίδει το τιμολόγιο και θα το στέλνει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον πελάτη και στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η Εφορία θα γνωρίζει άμεσα τον κύκλο εργασιών και τον ΦΠΑ κάθε συναλλαγής, μειώνοντας τα περιθώρια για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα προβλέπει δύο μεγάλα κίνητρα για όσους ξεκινήσουν πρώτοι:

Η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού θα αποσβένεται πλήρως μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος και μάλιστα προσαυξημένη κατά 100%. Οι δαπάνες για παραγωγή, αποστολή και αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, για το πρώτο έτος εφαρμογής, θα εκπίπτουν από τα έσοδα επίσης με προσαύξηση 100%.

Για να κατοχυρώσουν αυτά τα οφέλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου ή της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει υποχρεωτική, και να έχουν ήδη ξεκινήσει τη χρήση της στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα φορολογικά μπόνους ισχύουν για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από το 2025 και μετά. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, που αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες, θα καθορίσουν με λεπτομέρειες το πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, ποιοι θα εξαιρεθούν και ποιες θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές.