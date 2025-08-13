Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε
Η Εφορία θα γνωρίζει άμεσα τον κύκλο εργασιών και τον ΦΠΑ κάθε συναλλαγής, μειώνοντας τα περιθώρια για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Από το φθινόπωρο αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα εκδίδουν τιμολόγια, καθώς ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η μετάβαση θα γίνει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ενώ όσοι επιλέξουν να μπουν στο νέο σύστημα νωρίτερα, πριν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης, θα κερδίσουν σημαντικά φορολογικά μπόνους.

Με το νέο καθεστώς, η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων παρόχων. Ο πάροχος θα εκδίδει το τιμολόγιο και θα το στέλνει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον πελάτη και στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η Εφορία θα γνωρίζει άμεσα τον κύκλο εργασιών και τον ΦΠΑ κάθε συναλλαγής, μειώνοντας τα περιθώρια για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα προβλέπει δύο μεγάλα κίνητρα για όσους ξεκινήσουν πρώτοι:

Η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού θα αποσβένεται πλήρως μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος και μάλιστα προσαυξημένη κατά 100%. Οι δαπάνες για παραγωγή, αποστολή και αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, για το πρώτο έτος εφαρμογής, θα εκπίπτουν από τα έσοδα επίσης με προσαύξηση 100%.

Για να κατοχυρώσουν αυτά τα οφέλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου ή της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει υποχρεωτική, και να έχουν ήδη ξεκινήσει τη χρήση της στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα φορολογικά μπόνους ισχύουν για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από το 2025 και μετά. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, που αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες, θα καθορίσουν με λεπτομέρειες το πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, ποιοι θα εξαιρεθούν και ποιες θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Οικονομία
Πώς μειώνονται τα πρόστιμα της εφορίας - Τα τρία στάδια

Πώς μειώνονται τα πρόστιμα της εφορίας - Τα τρία στάδια

Οικονομία
«Καμπανάκι» για τα μετρητά στην τράπεζα - Οι κινήσεις της εφορίας

«Καμπανάκι» για τα μετρητά στην τράπεζα - Οι κινήσεις της εφορίας

Οικονομία
Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Αύγουστο: Παραμένουν για 2 μήνες τα όρια κατανάλωσης

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Αύγουστο: Παραμένουν για 2 μήνες τα όρια κατανάλωσης

Επιχειρήσεις

NETWORK

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

healthstat.gr
Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

healthstat.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

ienergeia.gr
Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

healthstat.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr