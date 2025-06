Φήμες για μεγάλη εξαγορά σούπερ μάρκετ - Τι λένε οι δύο πλευρές

Φήμες για εξαγορά της αλυσίδας σουπερμάρκετ Market In από την AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, αλλά διαψεύστηκαν και από τις δύο πλευρές.

Η Market In δηλώνει πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση, ενώ η AVE αναφέρει πως εξετάζει γενικά ευκαιρίες στον κλάδο.

Τα σενάρια περί διαπραγματεύσεων είχαν ενισχυθεί από σχετικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση της AVE βρίσκεται σε «προχωρημένες συζητήσεις» για την απόκτηση της Market In, μετά το αδιέξοδο στην υπόθεση εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν, οι Νίκος Βαρδινογιάννης και Βασίλης Στασινούλιας – CEO της Retail and More AE – στράφηκαν προς την Market In ως επόμενο πιθανό στόχο.

Η περίπτωση της Market In έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το μέγεθος και την ανάπτυξή της, αλλά και λόγω των εσωτερικών συσχετισμών στην εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών της Market In ανήλθε στα 403,33 εκατ. ευρώ to 2023, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το «ψυχολογικό όριο» των 400 εκατ. ευρώ, έναντι 375,30 εκατ. ευρώ το 2022. Το μικτό κέρδος της αλυσίδας διαμορφώθηκε στα 107,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τα 103,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 1,693 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,764 εκατ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα έναντι των 836.934 ευρώ της χρήσης 2022.