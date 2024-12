Τα 3 προγράμματα που δίνουν ζεστό χρήμα για ανακαινίσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες

Τις πρώτες μέρες του 2025 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις σε δύο μεγάλα προγράμματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, ξεκινούν οι αιτήσεις τόσο για το Εξοικονομώ 2025 όσο και για το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Στις 8 Ιανουαρίου ξεκινούν και οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ 2025. Ένα πρόγραμμα που διαφοροποιείται από τα προγενέστερα Εξοικονομώ είναι ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν μόνο σε δύο κατηγορίες για ατομικό εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ όπου το ποσοστό επιχορήγησης φθάνει το 95%, για ατομικό εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 10.000 ευρώ με την ενίσχυση στο 50%. Για οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων φθάνει το 80%.

Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, το 65% και για τους πληγέντες της Θεσσαλίας, τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου ξεκινά από 80 και φτάνει το 100% ανάλογα πάλι με τα εισοδηματικά κριτήρια. Η επιχορήγηση αφορά αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης (αντλίες θερμότητας), συστήματα ζεστού νερού χρήσης με ΑΠΕ, εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 434 εκατ. ευρώ αφορά πρώτες κατοικίες ενώ η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα https://exoikonomo2025.gov.gr θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 223 εκατομμυρίων ευρώ, η επιδότηση αφορά αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας 50 με 60 %. Από τις 8 Ιανουαρίου τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος https://allazothermansi-thermosifona.gov.gr

Το πρόγραμμα ενισχύει την αντικατάσταση παλιών, ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνων με σύγχρονες και πιο αποδοτικές λύσεις, όπως ηλιακούς θερμοσίφωνες νέας τεχνολογίας και συστήματα αντλιών θερμότητας. Σκοπός είναι να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια που χρησιμοποιεί παλαιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μπορεί να επιδοτηθεί για την αγορά και εγκατάσταση ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου μπορεί να αντικαταστήσει το σύστημά του με μια αντλία θερμότητας, η οποία είναι πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση καλύπτει έως και το 60% του κόστους για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ μπορεί να λάβει έως 1.040 ευρώ για την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ενώ για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας η επιδότηση φτάνει τις 7.440 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων εξόδων όπως μεταφορά και τοποθέτηση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια στη διαδικασία. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται, μεταξύ άλλων, η υποβολή έγκυρης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2023 και η παροχή ενεργειακής πιστοποίησης της κατοικίας όπου θα γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις κύριες κατοικίες. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να συμμετάσχουν, αρκεί να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που νοικιάζει το ακίνητό του μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του να εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός, με την επιδότηση να αφορά τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση.

Συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα «Συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις», που ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα (όπου επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης) ή για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης (μπαταρίας) σε ήδη υφιστάμενα ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα (όπου επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης).

Επιλέξιμες στο Πρόγραμμα είναι οι επιχειρήσεις που, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης τους δεν έχουν εκκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σταθμό χωρίς σύστημα αποθήκευσης και προτίθενται να εγκαταστήσουν σύστημα αποθήκευσης κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο πρόγραμμα.

Η επιχορήγηση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια, έξυπνος μετρητής κλπ.) και στην προμήθεια και εγκατάσταση Energy Management System, ήτοι εξοπλισμού / λογισμικού για αποδοτικότερο σύστημα παραγωγής / αποθήκευσης ενέργειας.

Επιχορηγούνται και οι δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση και ειδικότερα οι αμοιβές για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία), για συμβούλους Διοίκησης Έργου στα πλαίσια του Προγράμματος και για το Κόστος διασύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη για την επιχορήγηση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ανέρχεται στο ποσό των 153.740.000,00 ευρώ.

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα κατανεμηθούν 100.000.000 ευρώ και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 53.740.000 ευρώ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχείρηση έως 30%, οι μεσαίες έως 40% και οι μεγάλες έως 50%. Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) ως εξής: Αιτήσεις θα εντάσσονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου π/υ, οι υπόλοιπες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες αιτήσεις με βάση τη χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.