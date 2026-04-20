Τα «legacy issues» του IPO της Aeon Acquisition I Corp, η διαμάχη Μάλλιου και Chardan Capital Markets, το κρίσιμο ορόσημο της 25ης Μάιου, η ArFil Property και η επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Ολυμπίας Οδού

Η Aeon Acquisition I Corp

Πολλές επιπλοκές που σχετίζονται με «legacy issues» αντιμετωπίζει το εγχείρημα της Aeon Acquisition I Corp., της εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC) των Δημήτρη Μάλλιου και Γιώργου Πάνου, μέσω της οποίας δρομολογείται - από τον προηγούμενο Αύγουστο - η άντληση κεφαλαίων τουλάχιστον 250 εκατ. δολαρίων από τον Nasdaq για επενδύσεις στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, με βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Πληροφορηθήκαμε τις δυσκολίες από την επίσημη αναφορά Form 10-K που κατέθεσε η Aeon Acquisition I Corp στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ. Να υπενθυμίσουμε πως η Aeon Acquisition I Corp., λειτουργεί ως «blank check company», δηλαδή μια εταιρεία χωρίς επιχειρησιακή δραστηριότητα, χωρίς έσοδα και χωρίς συγκεκριμένο στόχο εξαγοράς. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα επενδυτικό «κέλυφος» που απευθύνεται στις αγορές ζητώντας κεφάλαια με την υπόσχεση ότι στη συνέχεια θα εντοπίσει και θα εξαγοράσει μια ελκυστική επιχείρηση. Το εγχείρημα ήταν τόσο φιλόδοξο που σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση της Aeon Acquisition I Corp είχαν υπάρξει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως στόχος εξαγοράς ήταν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο αυτό άντλησης κεφαλαίων δεν είναι καινούργιο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς αρκετά SPAC είτε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν συμφωνίες είτε δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Στο τιμόνι της Aeon Acquisition I Corp. βρίσκεται ο Δημήτριος Μάλλιος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του στο Dragons' Den. Δίπλα του, σε καίριες θέσεις, έχουν τοποθετηθεί πρόσωπα με σημαντική διεθνή εμπειρία. Ο Alan Lewis έχει αναλάβει τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή, φέρνοντας εμπειρία από τον χώρο του venture capital και του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο Victor Klinefelter, κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer, έχοντας προηγουμένως διατελέσει σε μεγάλες πολυεθνικές όπως η Philip Morris International. Στο επενδυτικό σκέλος, κομβικό ρόλο έχει ο Γιώργος Πανού ως Chief Investment Officer.

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες αθλητικούς μάνατζερ, με διεθνή δραστηριότητα και συνεργασίες με κορυφαίους αθλητές, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δίπλα του, ως Chief Strategy Officer, βρίσκεται ο Alex Saratsis, με σημαντική παρουσία στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ και των αθλητικών συμβολαίων, ενώ ο Θέμης Μπιλιώνης έχει αναλάβει καθήκοντα Chief Business Officer, φέρνοντας εμπειρία από τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών στην Ευρώπη. Παρά τη φαινομενικά ισχυρή διοικητική ομάδα, το εγχείρημα παραμένει σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο. Η Aeon Acquisition I Corp. δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει εξασφαλίσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για να υλοποιήσει τη στρατηγική της. Γιατί όμως έχει υπάρξει τόση καθυστέρηση;

Η διαμάχη Μάλλιου με την Chardan Capital Markets

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει μια νομική διαμάχη του Δημήτρη Μάλλιου με την Chardan Capital Markets, η οποία συνδέεται με παλαιότερες συμφωνίες και δραστηριότητες που προηγήθηκαν της ίδρυσης της ίδιας της Aeon Acquisition I Corp. Η Chardan είχε προσφέρει σε εταιρείες του Δημήτρη Μάλλιου υπηρεσίες άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο συμφωνιών που υπογράφηκαν το 2023 και τροποποιήθηκαν το 2024, οι οποίες σχετίζονταν με πρόσωπα και εταιρείες του ευρύτερου οικοσυστήματος της Aeon, όπως η The Aeon Group, Inc. και η Geneships Acquisition Corp.. Με βάση αυτές τις συμφωνίες, η Chardan διεκδίκησε από τον Μάλλιο ποσά που ξεπερνούν τα 15 εκατ. δολάρια, θεωρώντας ότι δικαιούται αμοιβές για υπηρεσίες που είχε ήδη παρέχει.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή τον Φεβρουάριο του 2026, όταν η Chardan προχώρησε σε αίτηση διαιτησίας κατά της Aeon Acquisition I Corp., του Δημήτριου Μάλλιου, της The Aeon Group και της Geneships Acquisition Corp. Η κίνηση αυτή δημιούργησε άμεσο κίνδυνο για το εγχείρημα, καθώς μια ενδεχόμενη επιβάρυνση τέτοιου ύψους θα μπορούσε να αποθαρρύνει επενδυτές και να υπονομεύσει την προοπτική της δημόσιας εγγραφής. Η αντίδραση της Aeon ήταν άμεση. Η εταιρεία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επιχειρώντας να μπλοκάρει τη διαδικασία διαιτησίας. Παράλληλα, ο Δημήτριος Μάλλιος και η The Aeon Group, Inc. προχώρησαν σε συμφωνία αποζημίωσης, δεσμευόμενοι να καλύψουν τυχόν υποχρεώσεις, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν η εταιρεία και οι μελλοντικοί επενδυτές της. Τελικά, στα τέλη Μαρτίου 2026 επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός με την Chardan Capital Markets, στον οποίο συμμετείχαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της D. Boral Capital, η οποία μετέχει στην οργάνωση της δημόσιας εγγραφής της Aeon Acquisition I Corp.

IPO έως τις 25 Μαΐου… αλλιώς

Η συμβιβαστική αυτή συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το IPO της Aeon έως τις 25 Μαΐου 2026 προβλέπει ότι η Chardan θα αναλάβει ρόλο κύριου αναδόχου, ενώ η D. Boral Capital θα λειτουργήσει ως συν-επικεφαλής ανάδοχος. Στα επίσημα ενημερωτικά δελτία και τα συνοδευτικά έγγραφα, η Chardan θα εμφανίζεται πρώτη και η D. Boral δεύτερη, με την πρώτη να ορίζεται και ως βασικός εκπρόσωπος των αναδόχων και τη δεύτερη ως συν-εκπρόσωπος. Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί ο τρόπος κατανομής των αμοιβών, καθώς ορίζεται ρητά ισόποση μοιρασιά 50%-50% μεταξύ των δύο πλευρών για κάθε μορφή οικονομικού οφέλους που σχετίζεται με το IPO. Στην κατανομή αυτή περιλαμβάνονται οι βασικές προμήθειες αναδοχής, τα έσοδα από υπερκάλυψη, αναβαλλόμενες αμοιβές, επιστροφές εξόδων, μελλοντικές απολαβές από συναλλαγές, καθώς και η οικονομική αξία από δικαιώματα προτίμησης για επόμενες συνεργασίες.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης δικαίωμα προτίμησης (Right of First Refusal) για μελλοντικές εργασίες που σχετίζονται με την Aeon Acquisition I Corp., η οικονομική αξία του οποίου θα μοιράζεται ισόποσα. Το κείμενο διευκρινίζει ότι η συμφωνία δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης από καμία πλευρά, αλλά αποτελεί προϊόν συμβιβασμού με στόχο την αποφυγή περαιτέρω νομικών επιβαρύνσεων.

Καθοριστικής σημασίας είναι ο όρος ενεργοποίησης της συμφωνίας: εάν το IPO δεν ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή (25 Μάιου 2026), έως τις 4:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, η συμφωνία παύει αυτομάτως να ισχύει, με εξαίρεση ορισμένες ρήτρες. Σε αυτή την περίπτωση, η διαιτησία επανεκκινεί και οι απαιτήσεις της Chardan επανέρχονται, διατηρώντας την πίεση στην εταιρεία. Αν υπάρξει IPO η συνέχεια θα είναι διαφορετική. Σε επίπεδο νομικών διαδικασιών, τα μέρη συμφωνήσαν ότι εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του IPO θα παύσουν τόσο τη διαιτησία όσο και τη δικαστική διαδικασία στη Νέα Υόρκη, δεσμευόμενα έως τότε να μην προβούν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις διαφορές. Παράλληλα, προβλέπεται ότι όλες οι προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των πλευρών θα παύσουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, ενώ εισάγεται και ρήτρα αμοιβαίας παραίτησης από αξιώσεις για γεγονότα έως την ημερομηνία υπογραφής. Έχει αξία πως η ίδια η Aeon Acquisition I Corp. διευκρίνισε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πως τα κεφάλαια του IPO θα συγκεντρωθούν σε trust account και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη παλαιών υποχρεώσεων (επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές, χωρίς όμως να εξαλείφει πλήρως τις ανησυχίες).

Σε κάθε περίπτωση, χωρίς IPO δεν υπάρχει λύση στη διαμάχη, αλλά η ύπαρξη της διαμάχης καθιστά πιο δύσκολη την επιτυχία του IPO. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα εμφανές παράδοξο: μια εταιρεία που επιδιώκει να αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια για επενδύσεις, δεν έχει ακόμη διασφαλίσει τη δική της χρηματοοικονομική σταθερότητα. Το αν τελικά η Aeon θα καταφέρει να πετύχει την εισαγωγή της στον Nasdaq και να υλοποιήσει τη στρατηγική της, παραμένει ανοιχτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό και η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η εταιρεία και ειδικά οι Δημήτρης Μάλλιος και Γιώργος Πάνου θα πείσουν τους επενδυτές πως η Aenon έχει αφήσει πίσω της τα προβλήματα του παρελθόντος.

Η Enigma Holdings

Παραμένουμε στον Γιώργο Πάνου ο οποίος εκπροσωπεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Ματίας Λεσόρ, και πλήθος ακόμη αθλητών, καθώς η Enigma Holdings, η ελληνική εταιρεία συμμετοχών του προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, πιστοποιήθηκε η πλήρης καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. Πλέον το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Enigma Holdings ανέρχεται σε 1,32 εκατ. ευρώ.

Η Ολυμπία Οδός

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ολυμπία Οδός ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε προ ημερών, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 26,9 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή υλοποιείται μέσω επιστροφής μετρητών προς τους μετόχους, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 24,54 ευρώ. Κατόπιν της απόφασης, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής διαμορφώνεται από τα 100 ευρώ στα 75,46 ευρώ. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 83 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 1.100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 75,46 ευρώ η καθεμία. Υπενθυμίζεται πως η Ολυμπία Οδός αποτελεί την εταιρεία παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–Πύργος–Τσακώνα και συγκαταλέγεται στα βασικά έργα υποδομών της χώρας. Στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας συμμετέχουν η VINCI με ποσοστό 36,03%, η ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις με 23,01%, καθώς και οι ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που κατέχουν από 20,48% έκαστη.

Νέα εταιρεία από τoν Δημήτρη Μάρη

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων προχώρησε προ ημερών ο γνωστός επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης. Πρόκειται για την εταιρεία με την επωνυμία ArFil Property Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται και σε υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και σε αγοραπωλησίες και κατασκευές κτιρίων. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον Δημήτρη Μάρη, ο οποίος κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων και αναλαμβάνει παράλληλα τη διοίκηση και εκπροσώπησή της.

Η Bally’s Intralot

Στο επίκεντρο της επενδυτικής κοινότητας βρίσκεται η απογευματινή ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 της Bally’s Intralot, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στην επιβεβαίωση του guidance για το 2026. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις επιδόσεις της περασμένης χρονιάς, ενώ θα δώσει και σαφή εικόνα για τις προοπτικές της τρέχουσας περιόδου. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ανώτατα στελέχη του ομίλου, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος Robeson Reeves, ο επιχειρησιακός διευθυντής Χρυσόστομος Σφάτος, ο οικονομικός διευθυντής Ανδρέας Χρυσός και η Katherine Gomaniouk. Στη συνδιάσκεψη θα συμμετάσχουν επίσης ο Γιώργος Ξανθός, ο Αντώνης Σκιαδάς και ο Μιχάλης Τσαγκαλάκης, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν πιο εξειδικευμένες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ενότητας ερωτήσεων και απαντήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν, η εταιρεία στοχεύει σε προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (AEBITDA) ύψους 422 εκατ. ευρώ για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για σταθερή ενίσχυση της κερδοφορίας. Η χρονική συγκυρία της ενημέρωσης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς από την 1η Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ η σημαντική αύξηση της φορολογίας στα διαδικτυακά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον συντελεστή να ανεβαίνει από το 21% στο 40%. Η Bally’s Intralot έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου μετριασμού των επιπτώσεων, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργικές προσαρμογές και ενέργειες βελτιστοποίησης κόστους, επιδιώκοντας να περιορίσει την επίδραση της φορολογικής επιβάρυνσης στην κερδοφορία της.