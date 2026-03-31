Τι αλλάζει για τα δικαιώματα ψήφου στις δημόσιες προτάσεις, η κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών της ΕΥΔΑΠ, η Estee Lauder Hellas, ο Αστέρας Τρίπολης, η Redwin Sports και η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Τα δικαιώματα ψήφου στις δημόσιες προτάσεις

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με δημόσιες προτάσεις εξαγοράς και με τα δικαιώματα εξαγοράς και εξόδου των μετόχων, φέρνει διάταξη στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τα άρθρα 27 και 28 του νόμου 3461/2006, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σαφήνεια στο πλαίσιο εξαγορών εισηγμένων εταιρειών και στον υπολογισμό των σχετικών ποσοστών συμμετοχής. Η νέα ρύθμιση δεν μεταβάλλει το βασικό όριο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας (squeeze out) από τον βασικό μέτοχο, ούτε το αντίστοιχο δικαίωμα εξόδου των μετόχων μειοψηφίας (sell out).

Ωστόσο, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό αυτό, εισάγοντας σαφή διάκριση ως προς το ποια δικαιώματα ψήφου λαμβάνονται υπόψη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλέον ρητά ότι για τον υπολογισμό του ορίου του 90% λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δικαιώματα ψήφου των οποίων η άσκηση δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ίδιες μετοχές που κατέχει η ίδια η εταιρεία, καθώς και μετοχές για τις οποίες έχει ανασταλεί το δικαίωμα ψήφου. Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται ότι το ποσοστό υπολογίζεται επί των ενεργών δικαιωμάτων ψήφου και όχι επί του συνόλου των εκδομένων μετοχών ανεξαρτήτως δικαιωμάτων. Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία αναφερόταν γενικά στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, χωρίς να διευκρινίζει αν στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ή μετοχές των οποίων το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί.

Η ασάφεια αυτή είχε οδηγήσει σε ερμηνευτικά ζητήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις δημόσιων προτάσεων και εξαγορών εταιρειών, ιδίως όταν υπήρχαν σημαντικά ποσοστά ιδίων μετοχών. Με τη νέα διάταξη αποσαφηνίζεται ότι στον υπολογισμό των ποσοστών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δικαιώματα ψήφου που μπορούν νόμιμα να ασκηθούν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο τον χρόνο όσο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας προτείνων αποκτά το δικαίωμα να εξαγοράσει υποχρεωτικά τις μετοχές των μετόχων μειοψηφίας ή, αντίστοιχα, να υποχρεωθεί να τις αποκτήσει κατόπιν αιτήματός τους στο πλαίσιο του δικαιώματος εξόδου.

Παράλληλα, αλλαγές εισάγονται και στον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων ψήφου που ενεργοποιούν την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σε εισηγμένες εταιρείες. Με τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ορίων δικαιωμάτων ψήφου, πέραν των οποίων ένας μέτοχος υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δικαιώματα ψήφου που μπορούν να ασκηθούν νόμιμα.

Η διάταξη παραπέμπει πλέον στο άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 για τις ίδιες μετοχές, αντικαθιστώντας την παλαιότερη αναφορά στον κ.ν. 2190/1920. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας στη γενική συνέλευση, δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου για τον προσδιορισμό των ορίων που ενεργοποιούν την υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Η αλλαγή αυτή μπορεί να έχει σημαντικές πρακτικές συνέπειες σε εξαγορές εισηγμένων εταιρειών. Σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία κατέχει σημαντικό αριθμό ιδίων μετοχών, το ποσοστό συμμετοχής ενός επενδυτή θα υπολογίζεται πλέον επί μικρότερου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου. Αυτό σημαίνει ότι ένας μέτοχος μπορεί να φτάσει ταχύτερα στα όρια που ενεργοποιούν την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης ή στα όρια που επιτρέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας.

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών της ΕΥΔΑΠ

Μια σειρά από διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έρχονται να επιλύσουν ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, τα οποία παρέμεναν επί σειρά ετών σε εκκρεμότητα. Σε ό,τι αφορά την ΕΥΔΑΠ, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού της εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται περίπου στα 350 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη δίνεται η δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να μετατρέψει αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν (1999) σε μετοχικό κεφάλαιο, καταβάλλοντας φόρο εισοδήματος 5%, ο οποίος εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν θεωρείται διανομή μερίσματος και συνεπώς δεν επιβάλλεται φόρος μερισμάτων ούτε παρακράτηση φόρου.

Η κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, ανάλογα με τον τρόπο που η εταιρεία επιλέγει να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο και να μεταφέρει τα αποθεματικά στα ίδια κεφάλαια. Στην πράξη, υπάρχουν τρεις βασικές μορφές κεφαλαιοποίησης. Ο πρώτος τρόπος είναι η κεφαλαιοποίηση μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, χωρίς έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το αποθεματικό μεταφέρεται λογιστικά στο μετοχικό κεφάλαιο και αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι παραμένει ο ίδιος.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η εταιρεία δεν επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών στην αγορά. Δεύτερος τρόπος είναι η κεφαλαιοποίηση με έκδοση νέων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μεταφέρει το αποθεματικό στο μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδει νέες μετοχές και τις διανέμει αναλογικά στους παλαιούς μετόχους χωρίς να καταβάλουν χρήματα. Ο αριθμός των μετοχών αυξάνεται, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή προσαρμόζεται αναλογικά, με αποτέλεσμα η συνολική αξία της συμμετοχής των μετόχων να παραμένει ουσιαστικά η ίδια, αλλά με περισσότερες μετοχές. Τέλος, η κεφαλαιοποίηση μπορεί να γίνει και σταδιακά, δηλαδή η εταιρεία να κεφαλαιοποιήσει μέρος των αποθεματικών σε μία φάση και το υπόλοιπο σε επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου. Η σταδιακή κεφαλαιοποίηση χρησιμοποιείται όταν τα αποθεματικά είναι μεγάλα ή όταν η εταιρεία θέλει να διατηρήσει ευελιξία στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων της και να συνδέσει τις κεφαλαιοποιήσεις με επενδυτικά σχέδια, χρηματοδοτικές ανάγκες ή εταιρικές αποφάσεις στο μέλλον.

Η δικαστική επίλυση διαφορών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Μια άλλη διάταξη στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει νέο πλαίσιο για τη δικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων που αναθέτουν η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την εκτέλεση συμβάσεων του νόμου 4412/2016 και αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ θα επιλύεται πλέον από τα διοικητικά δικαστήρια. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ενώ για συμβάσεις έργων, μελετών ή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών αρμόδιο είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Πριν από την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, προβλέπεται υποχρεωτικά η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή στους Κανονισμούς Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί ένσταση, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξαίρεση προβλέπεται όταν ασκείται αγωγή χωρίς να περιλαμβάνεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης, οπότε δεν απαιτείται ενδικοφανής προδικασία. Παράλληλα, ορίζεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4412/2016, καθώς και συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. Οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν το σύνολο των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων, ακόμη και αν η διαδικασία ανάθεσης είχε ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαφορές αυτές δεν έχουν ήδη εισαχθεί προς επίλυση σε πολιτικά ή διαιτητικά δικαστήρια.

Οι προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ

Με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζεται και νέο πλαίσιο για τις προσλήψεις και τη διαχείριση προσωπικού σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι δύο εταιρείες θα μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από τα διοικητικά τους συμβούλια και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με δημόσια προκήρυξη, η οποία θα εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των εταιρειών, θα ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το ΑΣΕΠ και θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας. Στην προκήρυξη θα καθορίζονται ο αριθμός θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης, κατάταξης και υποβολής ενστάσεων. Τονίζεται ότι για τις διαδικασίες αυτές θα τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, ενώ οι όροι των προκηρύξεων θα καθορίζονται κατά παρέκκλιση άλλων γενικών διατάξεων που ισχύουν για προσλήψεις στο δημόσιο.

Το ΑΣΕΠ θα έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη για τη νομιμότητα της προκήρυξης εντός δέκα εργάσιμων ημερών, διαφορετικά θα θεωρείται ότι συμφωνεί. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε εταιρείας και θα καταρτίζει προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός δέκα ημερών, η οποία θα εξετάζεται από ειδική τριμελή επιτροπή ενστάσεων, στην οποία θα συμμετέχει και μέλος που υποδεικνύεται από το ΑΣΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εταιρειών. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έμμισθης εντολής, καθώς και η πλήρωση κενών θέσεων από επιλαχόντες σε περιπτώσεις που προκύπτουν κωλύματα διορισμού ή αποχώρησης υποψηφίων. Επίσης, ορίζεται ότι για διάστημα πέντε ετών από την πρόσληψη, το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Η Redwin Sports

Προ ημερών συστάθηκε η Redwin Sports ΑΕ η οποία σχετίζεται με το μετοχικό «cluster» της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από δύο εταιρείες με έδρα την Κύπρο, την Unomar Limited και την Anabyte Limited, οι οποίες συμμετέχουν ισόποσα στο μετοχικό της κεφάλαιο με 2 εκατ. ευρώ εκάστη. Σκοπός της εταιρείας είναι ευρύς και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις και εκμετάλλευση ακινήτων, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουριστικές δραστηριότητες, λειτουργία χώρων ψυχαγωγίας, εμπορικές δραστηριότητες, ενεργειακά έργα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Σκυνδίλια, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και από τα μέλη Νικόλαο Λεπενιώτη και Δημήτριο Πασσά, σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης σύστασης της εταιρείας.

Η Estee Lauder Hellas

Αύξηση πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε η Estee Lauder Hellas για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 75,25 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4% σε σχέση με τα 66,38 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,23 εκατ. ευρώ έναντι 693 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση περίπου 221%.

Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στον καλύτερο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και του κόστους. Μετά την αφαίρεση των φόρων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,42 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 8,72 εκατ. ευρώ από 7,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 19,5%, γεγονός που δείχνει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε σε 724 εργαζομένους κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, κυρίως λόγω μεταφοράς των κεντρικών γραφείων και εξοπλισμού καταστημάτων και σημείων πώλησης. Σημαντικές εξελίξεις για την εταιρεία μετά το τέλος της χρήσης αποτέλεσε η ανάληψη της διανομής τριών νέων εμπορικών σημάτων, των Le Labo, Balmain και Aramis. Ιδιαίτερα για το brand Le Labo, η εταιρεία προχώρησε και στην ίδρυση νέου καταστήματος λιανικής στη Γλυφάδα Αττικής, με έναρξη λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκίνησε και η πώληση και διανομή εμπορευμάτων στην αγορά της Βουλγαρίας μέσω του επίσημου διανομέα Orbico Bulgaria EOOD, επεκτείνοντας περαιτέρω τη δραστηριότητά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Latsco Family Office Services Greece

Δημοσιεύθηκαν χθες οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Latsco Family Office Services Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ, της οικογένειας της Μαριάννας Λάτση, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, η εταιρεία κατά τη χρήση 2025 δεν εμφάνισε κύκλο εργασιών, ενώ κατέγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 31.937,68 ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τις ζημιές της προηγούμενης χρήσης, οι οποίες ανέρχονταν σε 18.861,29 ευρώ. Τα έξοδα της εταιρείας προήλθαν κυρίως από λοιπά έξοδα και χρηματοοικονομικά έξοδα, χωρίς να εμφανίζονται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε σε 740.501,34 ευρώ, έναντι 776.245,96 ευρώ το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού αφορά απαιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 727,7 χιλιάδες ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 739.243,84 ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις παρέμειναν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, περίπου 1.257 ευρώ, σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2026, η οποία ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Latsco Family Office S.A. με έδρα τη Γενεύη, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Ο Αστέρας Τρίπολης

Αύξηση εσόδων αλλά συνέχιση των ζημιών κατέγραψε η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης για τη χρήση 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ο κύκλος εργασιών της ομάδας διαμορφώθηκε σε περίπου 1,88 εκατ. ευρώ, αυξημένος από 1,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο άνω του 41%. Τα βασικά έσοδα προήλθαν από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια αγώνων και παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνα, με τις ζημιές μετά φόρων να ανέρχονται σε περίπου 1,68 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τις ζημιές 1,90 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι συνολικές συσσωρευμένες ζημιές ανήλθαν σε περίπου 3,58 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκαν σε περίπου 1,73 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2024, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική και προβλέπει βελτίωση της πορείας την επόμενη χρήση. Μετά τη λήξη της χρήσης, η ΠΑΕ ενισχύθηκε και από κρατική χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,76 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την οικονομική της θέση.

Αποσπάσεις δυο ταχυτήτων

Μια διάταξη με ειδικό ενδιαφέρον έχει περιληφθεί στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με τη νέα διάταξη, η διάρκεια των αποσπάσεων στην Αρχή παραμένει τριετής, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία ακόμη φορά, με τη διαδικασία ανανέωσης να ξεκινά δύο μήνες πριν από τη λήξη της απόσπασης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, τόσο για τη βαθμολογική όσο και για τη μισθολογική τους εξέλιξη, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσιακή συνέπεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική πρόβλεψη για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς για αυτούς δεν ισχύει ο περιορισμός των ανανεώσεων που προβλέπεται για τους υπόλοιπους αποσπασμένους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, η ανανέωση της απόσπασης των ενστόλων του Λιμενικού μπορεί να γίνεται χωρίς τον περιορισμό της μίας μόνο ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα προέλευσης. Η εξαίρεση αυτή ουσιαστικά δημιουργεί διαφορετικό καθεστώς για τα στελέχη του Λιμενικού σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους που αποσπώνται στην Αρχή, καθώς επιτρέπει την παραμονή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.