Το deal Aktor –Prodea, τα EV/EBIT της Εντελέχεια και της Oceanic Group και το «ψαλίδι» στο έσοδο ανά επιβάτη του ΔΑΑ

To deal Aktor –Prodea

Με σχετική επιφύλαξη αντιμετώπισαν οι αναλυτές την ανακοίνωση πως η Intrakat - που πλέον πρέπει να συνηθίσουμε να την λέμε Aktor – θα εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Prodea Investments συνολικής αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα εισπράττει ετησίως εισόδημα από μισθώματα 41,5 εκατ. ευρώ. Μπορεί με την πρώτη ματιά η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, βάσει αυτών των εσόδων, να φαίνεται πως είναι 6,92%, ωστόσο δεν είναι. Για να καταλήξει κάποιος στην τελική απόδοση θα πρέπει να συνυπολογίσει τα χρηματοοικονομικά κόστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 500 εκατ. ευρώ, από τα 600 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Prodea Investments των Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου και Γιάννη Παπαλέκα για το επίμαχο χαρτοφυλάκιο ακινήτων θα προέλθουν από δανεισμό της Aktor.

Όπως πληροφορηθήκαμε αρμοδίως το μεσοσταθμικό επιτόκιο που έχει υπολογισθεί είναι 2% πλέον Euribor 3 μηνών. Αυτό σημαίνει πως η Διοίκηση Έξαρχου έχει υπολογίσει πως με σημερινές τιμές θα πληρώνει τόκους 25 εκατ. ευρώ ετησίως για τα δάνεια που θα αντλήσει για το συγκεκριμένο deal. Δηλαδή θα εισπράττει καθαρά 16,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ήτοι η απόδοση της επένδυσης θα είναι 2,75% (χαμηλότερη από τον πληθωρισμό που είναι 2,9%).

Ωστόσο, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εάν τα επιτόκια συνεχίσουν να μειώνονται οι αποδόσεις αντίστοιχα θα αυξηθούν. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για την απόδοση της επένδυσης είναι και το ποιο θα είναι το μείγμα των ακινήτων που θα συμπεριληφθούν στο επίμαχο χαρτοφυλάκιο. Εάν τα ακίνητα αυτά σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν προοπτική ανατίμησης της αξίας τους, ήτοι τα 600 εκατ. ευρώ αναπροσαρμοσθούν σε 700 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια, τότε ο Όμιλος Aktor θα έχει βγει κερδισμένος. Αν όχι, θα υπάρξει πρόβλημα. Για το λόγο λοιπόν αυτό οι αναλυτές είναι ακόμη επιφυλακτικοί, καθώς οι άγνωστες παράμετροι της συμφωνίας είναι περισσότερες από τις γνωστές.

Το MoU με την Εντελέχεια ΙΚΕ

Αμφισημία διέπει και το Μνημόνιο Κοινής Αντίληψης (Memorandum οf Understanding) που υπέγραψε η Intrakat με την Εντελέχεια ΙΚΕ της οικογένειας Γαντζούλα. Από τη μια πλευρά η Εντελέχεια ήταν τα τελευταία χρόνια συνεργάτης της Intrakat και ως εκ τούτου η εξαγορά της έχει λογική. Ωστόσο, η αποτίμηση της Εντελέχεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τα σημερινά δεδομένα. Ήτοι η συναλλαγή εμπεριέχει premium που δεν ξέρουμε τί αφορά. Σύμφωνα με το deal η συνολική αξία της Εντελέχεια αποτιμάται στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ και το τίμημα για την εξαγορά του 50,1% που θα αποκτήσει η Aktor, δεν θα δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30,06 εκατ. ευρώ και θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο 24,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων 4,9 εκατ. ευρώ αποτιμάται στα 60 εκατ. ευρώ, παρά τα τραπεζικά δάνεια ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση αυτή τοποθετεί τον δείκτη EV/EBIT στο 13,78 , επίπεδα εξαιρετικά υψηλά που για να δικαιολογηθούν, θα πρέπει εξηγηθούν στους αναλυτές τα «dessous» της συμφωνίας.

Η Oceanic Group of Companies

Ότι ισχύει για την Εντελέχεια ΙΚΕ ισχύει και για την Oceanic Group of Companies. Η Intrakat υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum οf Understanding) με τους μετόχους του ομίλου Oceanic Group of Companies, (Ανδρέα Αντωνάτο και Σοφία Δημακίδη) για την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 55% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών του ομίλου Oceanic έναντι συνολικού τιμήματος 7,7 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του μετοχικού κεφαλαίου σε βάθος τριετίας από την υπογραφή έναντι ποσού 6,3 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το Oceanic Group of Companies αποτιμήθηκε για 14 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από τους ισολογισμούς που έχουν καταθέσει οι εταιρείες του Oceanic Group στο ΓΕΜΗ ο συνολικός τους τζίρος δεν ξεπερνάει αθροιστικά τα 7 εκατ. ευρώ. Ομοίως, τα αποτελέσματα προ φόρων τους δεν ξεπερνούν αθροιστικά τα 500.000 ευρώ. Η αποτίμηση αυτή, αν συνυπολογιστεί ο δανεισμός 250.000 ευρώ, παραπέμπει σε δείκτη EV/EBΙT (επιχειρηματική αξία προς κέρδη προ φόρων) στο 28. Αυτή η αποτίμηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αν υπάρχει κάτι που μας διαφεύγει θα ήταν χαρά μας να μας υποδειχθεί, ώστε να εξηγηθεί γιατί ο Όμιλος παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αποτιμάται στα 14 εκατ. ευρώ.

Έργα ΑΠΕ με «background»

Η στρατηγική του ομίλου Aktor να επενδύσει 1,4 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ ώστε να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 1,3 GW σε βάθος πενταετίας είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Και μπορεί να έχουν υπογραφεί δεσμευτικά Μνημόνια Κατανόησης για την εξαγορά χαρτοφυλακίων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 562,7 MW στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Σερρών, ωστόσο αυτά τα έργα περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς με διαφορετικούς βαθμούς αδειοδοτικής ωριμότητας και κυρίως με ιδιαίτερο «ιδιοκτησιακό background».

Αλλά οι αναλυτές θεωρούν πως και εδώ οι δυσκολίες είναι αρκετές. Πρώτον, η απόδοση των έργων ΑΠΕ στηρίζεται σε ένα σχέδιο εσωτερικής απόδοσης (IRR) στο 9%, το οποίο βασίζεται στην υπόθεση ότι οι περικοπές εσόδων (curtailments) θα είναι της τάξης του 9% για τα φωτοβολταϊκά και 4% για τα αιολικά. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς ΑΠΕ, ιδιαίτερα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενη ένταση στον ανταγωνισμό και αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να επηρεάσει αυτά τα επίπεδα.

Οι περικοπές της παραγωγής είναι απρόβλεπτες και συχνά πιο αυστηρές από τις αναμενόμενες, κάτι που μπορεί να περιορίσει τις εισροές εσόδων, ειδικά αν υπάρξει υπερπροσφορά στην αγορά ενέργειας ή αλλαγές στα επίπεδα κατανάλωσης. Δεύτερον, η υψηλή εξάρτηση από δανεισμό, με την αναλογία δανείων προς ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται στο 80-20, ενισχύει το χρηματοοικονομικό ρίσκο του ομίλου. Αυτή η στρατηγική σημαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος δανεισμού ή επιτόκια μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την απόδοση της επένδυσης, ειδικά σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού ή οικονομικών πιέσεων.

Επιπλέον, η απόφαση του ομίλου να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε έργα με εγγυημένες τιμές (ταρίφες) και όχι σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) περιορίζει τη δυνατότητα αντιστάθμισης των διακυμάνσεων της αγοράς. Τα PPA προσφέρουν σταθερά έσοδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, κάτι που μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις πτώσης των τιμών ή αλλαγών στη ζήτηση. Τέλος, η επιχειρηματική στρατηγική βασίζεται επίσης σε ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, το οποίο απαιτεί γρήγορη ενεργοποίηση και σύνδεση έργων. Αν και η εταιρεία έχει διασφαλίσει συμφωνίες για 912 MW, ένα σημαντικό μέρος των έργων παραμένει σε αρχικά στάδια και υπόκειται σε αβεβαιότητες σχετικά με τους όρους σύνδεσης, ρυθμιστικές εγκρίσεις και κατασκευαστικές καθυστερήσεις.

Έσοδο ανά επιβάτη

Μπορεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να κατέγραψε ισχυρή οικονομική επίδοση στο 9μηνο του 2024, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα 509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ωστόσο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί 100% τη δυναμική επέκταση της επιβατικής κίνησης, η οποία έφτασε τα 24,6 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 13,3% σε ετήσια βάση. Βλέπετε το έσοδο ανά επιβάτη υποχώρησε οριακά από 21,37 ευρώ το 2023 σε 20,69 ευρώ το 2024, μια μείωση που, αν και δεν επηρέασε σημαντικά τη συνολική κερδοφορία της εισηγμένης, ωστόσο προβληματίζει. Για του λόγου το αληθές, το προσαρμοσμένο EBITDA της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αυξήθηκε στο 9μηνο κατά 16,9%, φτάνοντας τα 339,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 3,4%, αγγίζοντας τα 195,1 εκατ. ευρώ.