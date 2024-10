Το ελληνικό ενδιαφέρον για το διυλιστήριο της Lukoil στη Βουλγαρία, η Aecus Inc, η Energean Oil & Gas και η Μοτοδυναμική

Το διυλιστήριο της Lukoil στη Βουλγαρία.

Ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός Lukoil αναζητά το τελευταίο διάστημα αγοραστή για το διυλιστήριο της Lukoil Neftohim Burgas στη Βουλγαρία, το οποίο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου στα Βαλκάνια. Αυτό έγινε διότι η Βουλγαρία απαγόρευσε τον Μάρτιο του 2024 τη διύλιση ρωσικού πετρελαίου. Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση του διυλιστηρίου της Lukoil είναι ήδη σε εξέλιξη, με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Κιρίλ Πετκόφ, να διαδραματίζει ρόλο σε αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλγαρική κυβέρνηση προωθεί την πώληση τους διυλιστηρίου σε διεθνές επίπεδο και ήδη στους υποψήφιους αγοραστές συγκαταλέγονται όμιλοι από το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, όπως η SOCAR και η KazMunayGas, αλλά και άλλοι ξένοι παίκτες. Ωστόσο, για το διυλιστήριο της Lukoil Neftohim Burgas εκδηλώθηκε και ελληνικό ενδιαφέρον.

Όχι από την Motor Oil ή την HELLENiQ ENERGY, όπως θα φανταζόταν κανείς, αλλά από την εδρεύουσα στο Delaware των ΗΠΑ εταιρεία Aecus Inc. Η Aecus Inc. συστάθηκε στις 13 Ιουλίου 2023 από τον Έλληνα Δημήτρη Δότσιο και σε αυτή μετέχουν ο αδερφός του Πάνος και ο συνεργάτης του Κώστας Παππάς. Έως τις 18 Ιουλίου 2023 ο 54χρονος Διότσος εργαζόταν για την επενδυτική εταιρεία Bartons Family Capital LLP με έδρα το Λονδίνο, η οποία συνεργάζεται με family offices ανά το κόσμο, αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες στους κλάδους των τροφίμων και των καυσίμων. Κατά κάποιες πληροφορίες η Aecus Inc. έχει χρηματοδοτηθεί μερικώς από την Bartons Family Capital LLP. Η Bartons Family Capital LLP είχε προ διετίας επιχειρήσει να καταθέσει προσφορά για το διυλιστήριο του Στάνλοου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς αυτό δεν βγήκε προς πώληση. Ομοίως, η Aecus φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση διυλιστηρίων της Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Paraguana της Βενεζουέλας και του διυλιστηρίου Cartagena της Κολομβίας, τα οποία όμως ούτε αυτά πωλούνται.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, ωστόσο με τον τρόπο αυτό η πλευρά της Aecus μπαίνει στο «ραντάρ» των διυλιστηρίων και «τοποθετείται» εν όψει πιθανών μελλοντικών συναλλαγών. Και αν αληθεύει η πληροφορία πως για τη διεκδίκηση του βουλγαρικού διυλιστηρίου της Lukoil Neftohim Burgas ο Δημήτρης Δότσιος επικουρείται από τον αμερικανικό κολοσσό συμβουλευτικών υπηρεσιών McKinsey, είναι ξεκάθαρο πως πίσω από τις «βολιδοσκοπήσεις» υπάρχουν και κεφάλαια ικανά να πληρώσουν ένα πανάκριβο σύμβουλο όπως η McKinsey.

Στα Panama Papers

Πάντως οι Δημήτρης και Πάνος Δότσιος είναι σχεδόν άγνωστοι στην ελληνική αγορά. Ότι πληροφορίες έχουν δημοσιευθεί για αυτούς προέρχονται από τα Panama Papers. Ο Δημήτρης Δότσιος εμφανίζεται σε αυτά ως ιδιοκτήτης της εταιρείας PeterLee Financial Limited, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η οποία συστάθηκε με κυπριακό «know how». Ομοίως, ο Παναγιώτης Δότσιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Northside Holdings Investment Ltd με έδρα ξανά τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Κατά κάποιες πληροφορίες ο Δημήτρης Δότσιος διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, ενώ ο Πάνος Δότσιος διαμένει στην Ελλάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες τόσο ο Δημήτρης όσο και ο Παναγιώτης Δότσιος φέρονται να συνδέονται κοινωνικά με τον CEO της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Αντώνη Σγαρδέλη, πρώην γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και στενό συνεργάτη επί χρόνια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η Energean Oil & Gas

Η Energean Oil & Gas φιλοδοξεί να έχει μια σταθερή χρηματοοικονομική πορεία, με αυξημένα έσοδα και ρευστότητα. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών της για το 2023, φτάνοντας τα 19,5 εκατ. ευρώ λόγω της επιτυχημένης επανέναρξης της παραγωγής της από τα κοιτάσματα Prinos και Prinos North. Παράλληλα, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 15 εκατ. ευρώ και θετικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 8 εκατ. ευρώ, η Energean διέθετε μια ισχυρή βάση ρευστότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Energean Oil & Gas να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο κατά 111,9 εκατ. ευρώ, μέσω της μετατροπής ενδοομιλικού δανείου της, ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της. Με συνολικά ίδια κεφάλαια που ανέρχονται σε 221 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό 98 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εμφάνισε θετικό ισοζύγιο, το οποίο στηρίζει την ευελιξία της σε επενδυτικά σχέδια, όπως η ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον. Ωστόσο, η παραγωγή πετρελαίου από το κοίτασμα Έψιλον μέσω της νέας πλατφόρμας η οποία κατασκευάζεται δεν θα είναι δυνατή εντός του 2024 λόγω των εκκρεμοτήτων με τον εργολάβο. Η πλήρης παραγωγή από το πεδίο Έψιλον αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Λέμε πλήρης, διότι πετρέλαιο από το κοίτασμα Έψιλον παράγεται ήδη μέσω coil tubing. Για όσους δεν το γνωρίζουν η BP Oil International Limited είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του αργού πετρελαίου της Energean Oil & Gas.

Τα αποτελέσματα της Μοτοδυναμικής

Αύριο το απόγευμα θα ενημερώσει η Διοίκηση της Μοτοδυναμική τους αναλυτές για τα αποτελέσματα 9μηνου 2024. Αυτό που έγινε εμφανές από τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι πως παρά τον μεγαλύτερο τζίρο η εισηγμένη δεν κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία της, κάτι που αποδίδεται στο ότι συμπιέσθηκαν οι τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων. Και αυτό σίγουρα δεν είναι θετικός πρόδρομος δείκτης ούτε για το 2025. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Μοτοδυναμική στο 9μηνο 2024 σημείωσε αύξηση 14,2% στα 144,5 εκατ. ευρώ, από 126,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2023. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, από 10,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2023. Στο 9μηνο 2024 ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 53,9 εκατ. ευρώ, από 26,29 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, ωστόσο θα ακολουθήσει αποκλιμάκωσή του στο τελευταίο τρίμηνο με τις προβλεπόμενες χρηματοροές από πωλήσεις αυτοκινήτων του στόλου της SIXT.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έλαβε την έγκριση κινήτρου από το υπουργείο Ανάπτυξης για το στρατηγικό της επενδυτικό σχέδιο στην Εύβοια, συνολικού ύψους 531,7 εκατ. ευρώ. Το έργο, που περιλαμβάνει την κατασκευή 17 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 327 MW στην Κάρυστο, χαρακτηρίστηκε Στρατηγική Επένδυση βάσει του ν. 4608/2019, εξασφαλίζοντας προτεραιότητα στην ταχεία αδειοδότηση. Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει με ίδια κεφάλαια κατά 20% και με δανειακά κατά 80%, ενώ το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών θυγατρικών εταιρειών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξασφαλίζοντας οργανωμένη διαχείριση του μεγάλου εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, η Αιολική Καρυστίας Ευβοίας θα έχει την ευθύνη ανάπτυξης ορισμένων εκ των αιολικών πάρκων στην περιοχή, ενώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ομαλιές Μονοπρόσωπη και η Ενεργειακή Καφηρέως Ευβοίας θα συμβάλουν επίσης στην εγκατάσταση και λειτουργία των υπολοίπων σταθμών. Οι συγκεκριμένες θυγατρικές αναλαμβάνουν καίριο ρόλο στην εκτέλεση του έργου που θα ενισχύσει τη δυναμικότητα παραγωγής πράσινης ενέργειας στην περιοχή, συμβάλλοντας παράλληλα στη γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.