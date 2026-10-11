Η νέα τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Μια νέα τεχνολογία υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον κόσμο των τατουάζ, επιτρέποντας στα σχέδια πάνω στο δέρμα να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται με τη βοήθεια του φωτός, χωρίς να απαιτείται η επώδυνη διαδικασία αφαίρεσής τους με λέιζερ.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο ανέπτυξαν ένα νέο είδος μελανιού, το οποίο μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται μέσω συγκεκριμένων τύπων φωτισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποφασίζουν πότε το τατουάζ τους θα είναι ορατό.

Σύμφωνα με το New Scientist, η τεχνολογία ονομάζεται «PhotoTat» και βασίζεται σε φωτοχρωμικές χρωστικές ουσίες, οι οποίες μεταβάλλουν την εμφάνισή τους ανάλογα με το φως στο οποίο εκτίθενται.

Πώς λειτουργούν τα τατουάζ που εξαφανίζονται

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τατουάζ, τα οποία παραμένουν διαρκώς ορατά, τα νέα μελάνια μπορούν να μετατρέπονται από διαφανή σε έγχρωμα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ενεργοποιεί το χρώμα, ενώ το έντονο ορατό φως το εξαφανίζει. Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του μελανιού από το δέρμα.

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Ο επικεφαλής της έρευνας, Κάρσον Μπρανς, εξηγεί ότι το τατουάζ παραμένει μόνιμα στο δέρμα, αλλά η εμφάνισή του μπορεί να αλλάζει.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει δοκιμάσει την τεχνολογία στο σώμα του, δημιουργώντας ένα τατουάζ που απεικονίζει λέπια ψαριού. Όπως αναφέρει, το διατηρεί για περισσότερα από δύο χρόνια, χωρίς να έχει παρατηρήσει εμφανή αλλοίωση ή γνωστές παρενέργειες.

Περισσότερες από 300 διαφορετικές αποχρώσεις

Οι επιστήμονες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να δημιουργήσουν 16 διακριτά χρώματα, από τα οποία μπορούν να προκύψουν περισσότερες από 300 αποχρώσεις.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί. Το λευκό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, ενώ η μπλε χρωστική παρουσιάζει σταδιακά μια μόνιμη μοβ απόχρωση έπειτα από επαναλαμβανόμενους κύκλους ενεργοποίησης.

Επιπλέον, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να ενεργοποιήσει ακούσια το τατουάζ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προστασία του δέρματος από τον ήλιο.

Πιθανή εφαρμογή και στην ιατρική

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στην αισθητική χρήση. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στην ιατρική, ιδιαίτερα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και χρειάζονται μόνιμα σημάδια στο σώμα για την καθοδήγηση της θεραπείας.

Με τα νέα μελάνια, τα σημάδια αυτά θα μπορούσαν να γίνονται αόρατα όταν δεν χρειάζονται πλέον.

Παρά τις προοπτικές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται εκτεταμένες μελέτες ασφάλειας πριν από την ευρεία χρήση της τεχνολογίας, καθώς οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των νέων χρωστικών στον ανθρώπινο οργανισμό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Πηγή newscientist.com