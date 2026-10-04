Η παρουσίαση στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ρομέν Γαβρά.

Η επίσημη ειδική προβολή της νέας ταινίας του Ρομέν Γαβράς, «Θυσία» («Sacrifice») πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη και γιο του θρυλικού Κώστα Γαβρα να δίνει το παρών μαζί με τη σύντροφό του, διεθνούς φήμης μοντέλο και επιχειρηματία Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Η παρουσίαση στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Ρομέν Γαβρά, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία, έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Η ταινία γυρίστηκε σε σημαντικό βαθμό στην Ελλάδα και αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο κινηματογραφικό εγχείρημα του σκηνοθέτη.

Παράλληλα, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρομέν Γαβρά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρευρέθηκαν ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο Βασίλης Ζούλιας, η Ελευθερία Αγγελοπούλου, η Λίλα Τσακαλάκη, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στα λατομεία του Βώλακα στη Δράμα. Εκεί στήθηκε το εντυπωσιακό φιλανθρωπικό γκαλά που αποτελεί μέρος της ιστορίας του «Sacrifice», με την παραγωγή να μεταφέρει στην περιοχή περίπου 200 κομπάρσους με επίσημα ενδύματα, μαζί φυσικά με τους πρωταγωνιστές της ταινίας.

Τα γυρίσματα δεν περιορίστηκαν στην Ελλάδα, καθώς πραγματοποιήθηκαν επίσης σε φυσικές τοποθεσίες στη Βουλγαρία και την Ισλανδία. Ωστόσο, η επιλογή των ελληνικών τοπίων κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν για τον Ρομέν Γαβρά.

Οι αναμνήσεις του Γαβρά από την Ελλάδα

Ο Γαβράς έχει μιλήσει για τις εικόνες που κουβαλά από τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για τα λατομεία, το Σούνιο και τον Ισθμό της Κορίνθου. Τοποθεσίες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του και επηρέασαν την κινηματογραφική αισθητική του.

Η σύνδεσή του με τη χώρα είναι άλλωστε βαθύτερη. Γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, μεγάλωσε έχοντας έντονη επαφή με την ελληνική κουλτούρα και κυρίως με την ελληνική μυθολογία. Στο σκηνοθετικό του σημείωμα για το «Sacrifice» θυμάται τον πατέρα του να του διαβάζει ελληνικούς μύθους όταν ήταν παιδί. Ήρωες, θυσίες, θεοί και ιστορίες όπως εκείνες του Ηφαίστου, που κατασκεύαζε τα όπλα των θεών μέσα στο ηφαίστειο, αποτέλεσαν μέρος των παιδικών του βιωμάτων και άφησαν το αποτύπωμά τους στη νέα του δημιουργία.

Ο ίδιος έχει αποκαλύψει με χιούμορ ότι όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει «Έλληνας αυτοκράτορας», προτού, όπως λέει, περιορίσει τελικά τις φιλοδοξίες του και γίνει σκηνοθέτης.

Η ιδιαίτερη σχέση του Βενσάν Κασέλ με την Ελλάδα

Ιδιαίτερη θέση έχει η Ελλάδα και για τον Βενσάν Κασέλ, έναν από τους πρωταγωνιστές του «Sacrifice». Ο Γάλλος ηθοποιός είχε μιλήσει για τη χώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Σαντορίνη, αλλά και για τη μακροχρόνια σχέση του με τον Ρομέν Γαβρά. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή που ο Γαβράς ήταν ακόμη έφηβος, δημιουργώντας στη συνέχεια μια στενή φιλική και επαγγελματική σχέση.

Μάλιστα, ο Κασέλ είχε σχολιάσει με χιούμορ και την ελληνική καταγωγή του φίλου και συνεργάτη του, λέγοντας ότι θεωρεί «ντροπή» το γεγονός πως ο Ρομέν Γαβράς δεν μιλά ακόμη ελληνικά.

Το «Sacrifice», επομένως, δεν συνδέεται με την Ελλάδα μόνο μέσω των γυρισμάτων του. Για τον Ρομέν Γαβρά η χώρα αποτελεί κομμάτι των προσωπικών του αναμνήσεων και της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, ενώ για τον Βενσάν Κασέλ είναι ένας τόπος με τον οποίο έχει αναπτύξει τη δική του ιδιαίτερη σχέση.