Σε όποια γωνιά και να βρεθείτε στην Εύβοια θα καταλάβετε ότι πρόκειται για έναν τόπο με κρυμμένους θησαυρούς και τοπία που μοιάζουν να έχουν βγει από καρτ – ποστάλ.

Η Εύβοια, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς κοντά στην Αθήνα που φτάνει κανείς οδικώς και μπορεί να περιπλανηθεί σε μέρη και περιοχές που πλαισιώνονται από τη φύση και την παράδοση του τόπου.

Πρόκειται για μία περιοχή με πλούσιο ανάγλυφο που συνδυάζει το βουνό με την θάλασσα και τις παραλίες, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο και άκρως γοητευτικό μωσαϊκό.

Η Αιδηψός, η Ιστιαία και η Λίμνη Ευβοίας στο βόρειο τμήμα του νησιού, η Κύμη, η Ερέτρια και το Αλιβέρι στην κεντρική, η Κάρυστος, το Μαρμάρι και τα Στύρα, στη Νότια Εύβοια, αποτελούν μόλις μερικά από τα πιο γνωστά μέρη που συγκεντρώνουν πλήθος ταξιδιωτών, τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι.

Παρ’ όλα αυτά, η Εύβοια, φημίζεται και για τις «άγνωστες» - αθέατες πλευρές της, με μέρη, και αξιοθέατα που αξίζει να γνωρίζετε και να επισκεφθείτε, ενώ μάλιστα τα περισσότερα από αυτά, απέχουν μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποτελούν σημεία για μία σύντομη εκδρομή.

Ο «θησαυρός» της Νότιας Εύβοιας

Δρακόσπιτα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Δρακόσπιτα της Νότιας Εύβοιας, ίσως και να αποτελούν τα πιο αρχαία και μυστηριώδη οικοδομήματα της Ελλάδας. Πρόκειται για πέτρινες κατασκευές από τεράστιους ογκόλιθους, χτισμένες χωρίς κονίαμα, κυρίως στην περιοχή της Όχη.

Μέχρι και σήμερα δεν είναι γνωστή ούτε η προέλευσή τους, ούτε η χρήση τους, ωστόσο παραμένουν αγέρωχα στο σημείο επί σειρά ετών.

Το όνομά τους έχει συνδεθεί με μύθους και θρύλους της περιοχής, ενώ λέγεται ότι μόνο οι δράκοι θα μπορούσαν να μετακινήσουν και να χτίσουν ένα οικοδόμημα με τους συγκεκριμένους ογκόλιθους.

Παρ’ όλα αυτά, ανά διαστήματα τα Δρακόσπιτα, έχουν συνδεθεί με ιερά, καταφύγια ή ακόμη και αστρονομικά παρατηρητήρια.

Σαρκοφάγοι στα Μεσοχώρια

Στην περιοχή των Μεσοχωρίων οι επισκέπτες συναντούν πέτρινα δημιουργήματα τοποθετημένα στο σημείο σαν να πρόκειται για σαρκοφάγους.

Τα χτίσματα προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς η χρονολόγηση και η ταυτότητα των ανθρώπων που θάφτηκαν εκεί δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένες. Με την πάροδο των ετών δεν έχει γίνει τεκμηριωθεί αν πρόκειται για οργανωμένους τάφους, ενώ παράλληλα, οι τοπικοί θρύλοι «μπερδεύουν» το τοπίο.

Κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να ήταν δεξαμενές, πατητήρια ή χώροι επεξεργασίας προϊόντων που χρησίμευαν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, ενώ δεν αποκλείεται να αποτελούν πιο σύγχρονα οικοδομήματα από ότι μπορεί να φαίνονται οπτικά λόγω της διάβρωσης.

Παραλία Καλλιανού

Η Παραλία Καλλιανού είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της περιοχής. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Καλλιανός, στους πρόποδες της Όχης, και ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά και την άγρια φυσική ομορφιά της.

Εκεί, μικρά ρέματα από το βουνό καταλήγουν στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα γλυκού και αλμυρού νερού, ενώ το σημείο αποτελεί πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες.

Ο «Μαχαλάς» στο χωριό Ζάρακες

Ο λεγόμενος «Μαχαλάς» στους Ζάρακες είναι από εκείνα τα σημεία της Νότιας Εύβοια που κινούνται κάπου ανάμεσα στην ιστορία και την τοπική παράδοση.

Η περιοχή αφορά ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο χωριό ή γειτονιά και βρίσκεται λίγο έξω ή σε παλιότερη θέση του χωριού. Πλέον «κρύβεται» μέσα στην πυκνή βλάστηση, ωστόσο είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς τα ερειπωμένα πέτρινα σπίτια και τις αυλές.

Δεν υπάρχει πλήρως καταγεγραμμένη ιστορία ειδικά για τον συγκεκριμένο Μαχαλά, ωστόσο, τέτοιοι οικισμοί συνήθως δημιουργήθηκαν σε παλιότερες εποχές και εγκαταλείφθηκαν λόγω μετακινήσεων πληθυσμού, ασφάλειας ή αλλαγών στον τρόπο ζωής. Δεν πρόκειται για οργανωμένο αξιοθέατο, αλλά περισσότερο για ένα «μυστικό» κομμάτι της τοπικής ιστορίας.