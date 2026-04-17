«Μεγάλωσα ακούγοντας για το πόσο δύσκολο είναι να μείνεις έγκυος. Είμαι απλώς πολύ ευγνώμων» δήλωσε η Νάταλι Πόρτμαν για την εγκυμοσύνη της.

Η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar ότι είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί.

Αυτό θα είναι το πρώτο παιδί με τον νυν σύντροφό της Τανγκί Ντετάμπλ. «Ο Ταγκί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Είμαι απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα προνόμιο και ένα θαύμα» δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ, ηθοποιός.

«Είναι κάτι τόσο όμορφο και χαρούμενο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και εύκολο. Γνωρίζω πόση τύχη χρειάζεται. Έχω πλήρη επίγνωση και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.

Η 44χρονη Πόρτμαν είναι κόρη γιατρού γονιμότητας και έχει επίγνωση των προκλήσεων, που μπορεί να συνοδεύουν ένα ταξίδι γονιμότητας. «Μεγάλωσα ακούγοντας για το πόσο δύσκολο είναι να μείνεις έγκυος», λέει. «Έχω τόσους πολλούς ανθρώπους που αγαπώ που πέρασαν τόσο δύσκολες στιγμές, που θέλω να έχω απόλυτο σεβασμό σε αυτό. Είναι κάτι τόσο όμορφο, χαρούμενο και ταυτόχρονα όχι εύκολο. Και έτσι ξέρω πόσο τυχερή είμαι. Έχω επίγνωση και είμαι πολύ ευγνώμων. Έχω βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» τόνισε.

Η ευγνωμοσύνη είναι ένα από τα συναισθήματα που σημειώνει ότι βιώνει πιο βαθιά με αυτή την εγκυμοσύνη. Η Νάταλι Πόρτμαν Έχει δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον χορογράφο Μπέντζαμιν Μιλπιέ: τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμαλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχει μια ευγνωμοσύνη που όταν είσαι νέος, δεν την κατανοείς απαραίτητα. Και υπάρχει μια ηρεμία και μια γνώση του εαυτού μου: με ποιον θέλω να περάσω χρόνο, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου, κάτι που κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα. Και γνωρίζοντας ότι είναι πιθανώς η τελευταία φορά, λατρεύω κάθε στιγμή» είπε.

Σωματικά, η Πόρτμαν λέει ότι αισθάνεται υπέροχα. «Έχω περισσότερη ενέργεια από ό,τι νόμιζα», λέει, σημειώνοντας ότι αυτή η εγκυμοσύνη μοιάζει με τις προηγούμενες. Πρόσθεσε πως κολυμπάει και κάνει gyrotonics (γυροτονική) για να «παραμείνει δυνατή» και περνάει πολύ χρόνο με τα παιδιά της, «κάτι που είναι πάντα το καλύτερο».

Με τον σύντροφό της είναι μαζί από τις αρχές του 2025. «Η Νάταλι και ο Τανγκί έχουν σχέση εδώ και μερικούς μήνες», αποκάλυψε αποκλειστικά μια πηγή στο Us Weekly τον περασμένο Μάρτιο και πρόσθεσε πως περνούν υπέροχα μαζί. Η Νάταλι Πόρτμαν γνώρισε τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό μέσω κοινών φίλων μετά το διαζύγιό της από τον σκηνοθέτη - χορογράφο Μπέντζαμιν Μίλιπεντ με τον οποίο ήταν παντρεμένη 11 χρόνια.

Με πληροφορίες του Harper's Bazaar/People/ΑΠΕ