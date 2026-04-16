Η αναφορά της Μαρίας Ιωαννίδου στη μητέρα της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, η Μαρία Ιωαννίδου.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στο μεγάλο της παράπονο, ότι παρά το ταλέντο της θεωρεί ότι έχει αδικηθεί στο χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης.

Όπως εξήγησε, θα μπορούσε να υποδυθεί πολλούς ρόλους, ωστόσο μετά από τη συμμετοχή της στη σειρά «Μην ψαρώνεις», δεν έχει δεχτεί άλλη επαγγελματική πρόταση:

«Είμαι αδικημένη στη δουλειά. Είμαι ταλαντούχα. Ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα; Δηλαδή μετά το «Μην ψαρώνεις», που έκανε επιτυχία, δεν μου κάνανε ούτε μία πρόταση».

Εστιάζοντας στα όσα έχει θυσιάσει για τη δουλειά της, θυμήθηκε μία δύσκολη στιγμή με τη μητέρα της όταν εκείνη ήταν έτοιμη να φύγει από τη ζωή: «Έχω θυσιάσει πάρα πολλά, έχω θυσιάσει τη μαμά μου. Δηλαδή η μαμά μου πέθαινε από καρκίνο και μου λέει «κοριτσάκι μου, μη φύγεις». Λέω: «μαμά, πρέπει να φύγω… είναι η Μελίνα Μερκούρη κάτω!». Άκου τι είπα. Και η μαμά μου πέθαινε…».

Έχω δώσει πάρα πολλά σε αυτή τη δουλειά, έχω πάρει λιγότερα. Εγώ έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση. Είμαι character. Μπορώ να κάνω τη μάνα, τη θεία, τη γιαγιά… και μπορώ να κάνω και τη νέα και την ωραία», κατέληξε η Μαρία Ιωαννίδου.

