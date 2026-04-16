Ποιοι θα παίξουν στρατηγικά και έξυπνα για να υπερασπιστούν τη θέση τους στον διαγωνισμό και ποιος ή ποια δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10;

Απόψε, Πέμπτη 16 Απριλίου, είναι η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της πιο απαιτητικής εβδομάδας μέχρι τώρα στον διαγωνισμό, της εβδομάδας «Thriller» στο MasterChef 10!

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν την εβδομάδα, όμως μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη έμειναν δεκαέξι και στο τέλος της βραδιάς θα μείνουν δεκαπέντε. Όλοι, με εξαίρεση τον Πέτρο Ελευθεριάδη, φορούν μαύρες ποδιές, γεγονός που σημαίνει πως παραμένουν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αποχώρησης.

Στην αποψινή Δοκιμασία Αποχώρησης όλοι καλούνται να μαγειρέψουν το πιάτο που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή τους στο MasterChef 10 και μια θέση στη φετινή τελική 15άδα!

Τις προηγούμενες ημέρες, ανάλογα με την επίδοσή τους σε κάθε δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι συγκέντρωναν πολύτιμους βαθμούς, που διαμόρφωσαν την τελική κατάταξή τους στον πίνακα. Αυτή τη στιγμή πρώτοι στην κατάταξη είναι ο Τάσος Παυλίδης και ο Ανδρέας Καλαντράνης με 1800 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Φίλιπ Βάκος με 1700. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Χάρης Τζαν με 590 βαθμούς, ο Πάνος Τελάλης με 500 και ο Σαμ Μπεκίρη με 460.

Όπως αποκάλυψαν στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 15/4) οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι παίκτες θα μπορέσουν απόψε να εξαργυρώσουν όλους τους βαθμούς που συγκέντρωσαν και να αποκτήσουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και μαγειρικά «όπλα» για τη Δοκιμασία Αποχώρησης. Με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τη στρατηγική τους, θα προσπαθήσει ο καθένας να υπερασπιστεί όσο καλύτερα μπορεί τη θέση του στον διαγωνισμό.

