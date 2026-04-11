Όσο για την πρεμιέρα της νέας σεζόν, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία, ωστόσο εκτιμάται πως θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς.

Η δημοφιλής σειρά του Netflix Emily in Paris ετοιμάζεται να κάνει ένα ξεχωριστό «ταξίδι», αφού μέρος της 6ης σεζόν θα γυριστεί στην Ελλάδα. Η πρωταγωνίστρια, Lily Collins, αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας για τα γυρίσματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2026.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία, καθώς οι δημιουργοί της σειράς αναζητούν νέους, φωτεινούς και εντυπωσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς που θα δώσουν φρέσκια πνοή στην ιστορία. Μαζί με την Ελλάδα, μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί και στο Μονακό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της σειράς.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένες τοποθεσίες, θεωρείται πολύ πιθανό να δούμε σκηνές σε εμβληματικά ελληνικά σημεία, είτε σε πόλεις είτε σε νησιά. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ίσως υπάρξουν αλλαγές στην καθημερινότητα ορισμένων περιοχών, όπως περιορισμοί στην κυκλοφορία ή ακόμα και συμμετοχή ντόπιων ως κομπάρσοι.