Ο σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι αφιέρωσε σχεδόν έναν χρόνο στα γυρίσματα, τα οποία έγιναν σε φυσικούς χώρους και με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών και πολλών κομπάρσων, προσπαθώντας να αποδώσει με σεβασμό τα Πάθη του Ιησού.

Η τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες μεταφορές του Θείου Δράματος και παραμένει δημοφιλής στο κοινό ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή.

Παρότι η παραγωγή προβλήθηκε αρχικά και ως κινηματογραφική εκδοχή, μια σημαντική σκηνή δεν έφτασε ποτέ στο τελικό αποτέλεσμα: η σκηνή της Ανάστασης. Αν και είχε γυριστεί, αφαιρέθηκε κατά το μοντάζ.

Ο Τζεφιρέλι είχε εξηγήσει ότι προσπάθησε να τη σκηνοθετήσει με διαφορετικούς τρόπους, αλλά τελικά κατέληξε να μην την συμπεριλάβει, θεωρώντας πως ένα τόσο βαθύ μυστήριο δεν μπορεί να αποδοθεί οπτικά χωρίς να χάσει τη σημασία του. Έτσι προτίμησε να αφήσει το γεγονός στην πίστη και στη φαντασία του θεατή, αντί να το απεικονίσει ρεαλιστικά.

