Υπάρχουν εκείνοι που αγάπησαν την καριέρα τους, που επένδυσαν χρόνο, ενέργεια και πάθος στη δουλειά τους, και όμως αγκαλιάζουν τη συνταξιοδότηση όχι ως τέλος, αλλά ως μια νέα αρχή.

Η συνταξιοδότηση δεν είναι πάντα μια απόδραση από κάτι που μισούσαμε.

Για πολλούς ανθρώπους αποτελεί μια φυσική συνέχεια μιας ζωής γεμάτης νόημα, δημιουργία και επαγγελματική ικανοποίηση.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τη συνταξιοδότηση σαν διακοπή της ταυτότητάς τους. Αντίθετα, τη βιώνουν ως ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους έξω από τα στενά όρια ενός επαγγελματικού ρόλου. Έχοντας ήδη αντλήσει ικανοποίηση από την καριέρα τους, δεν κουβαλούν απογοήτευση ή πικρία.

Κουβαλούν εμπειρία, σοφία και αυτοπεποίθηση. Η αγάπη για τη δουλειά τους συχνά μετατρέπεται σε αγάπη για τη δημιουργία γενικότερα.

Στη συνταξιοδότηση, μπορεί να ασχοληθούν με δραστηριότητες που πάντα τους ενδιέφεραν αλλά δεν είχαν χρόνο να εξερευνήσουν: τέχνες, εθελοντισμό, ταξίδια ή ακόμα και νέες μορφές μάθησης. Δεν σταματούν να είναι ενεργοί, απλώς αλλάζουν πλαίσιο.

Επιπλέον, αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν μια υγιή σχέση με τον χρόνο. Δεν νιώθουν ότι «χάνουν» κάτι φεύγοντας από την εργασία, γιατί δεν βασίζονταν αποκλειστικά σε αυτήν για την αίσθηση αξίας τους. Η αυτοεκτίμησή τους είναι βαθύτερη και πιο σταθερή. Έτσι, η καθημερινότητά τους στη συνταξιοδότηση αποκτά ρυθμό και νόημα χωρίς την ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης.

Η συνταξιοδότηση λοιπόν, για αυτούς δεν είναι ανταμοιβή για επιβίωση, αλλά ένα νέο κεφάλαιο για εξέλιξη. Είναι η στιγμή που η εμπειρία συναντά την ελευθερία, και η δράση μετατρέπεται σε επιλογή. Δεν εγκαταλείπουν τη ζωή που αγαπούσαν μα τη διευρύνουν.

Πηγή experteditor.com.au