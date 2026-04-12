Όσο και αν κυριαρχεί το αίσθημα της ανυπομονησίας για το πασχαλινό τραπέζι, άλλο τόσο ελλοχεύει και ο κίνδυνος κάποιας δυσπεψίας ή καούρας μετά το φαγητό.

Το φαγητό του Πάσχα, θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα γεύματα των πιστών και όσων επιθυμούν να τηρούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Το σούβλισμα του οβελία, τα κόκκινα αυγά, τα τσουρέκια, τα γλυκά και το αλκοόλ, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πασχαλινό τραπέζι, ωστόσο είναι όλα όσα μπορούν να προκαλέσουν εντερικές και στομαχικές δυσλειτουργίες.

Ο οργανισμός, ύστερα από τη μεγάλη περίοδο της νηστείας, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί τόσο άμεσα στα νέα δεδομένα και να επεξεργαστεί τροφές πλούσιες σε λιπαρά. Έτσι, είναι σύνηθες αμέσως μετά το πρώτο ολοκληρωμένο γεύμα του Πάσχα, να έρθουν οι καούρες.

Τι είναι οι καούρες;

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, οι καούρες, είναι αίσθημα καψίματος ή δυσφορίας στο στέρνο που συχνά γίνεται αισθητή μέχρι τον οισοφάγο και προκαλείται όταν τα οξέα του στομάχου κινούνται προς τα επάνω. Μία συνθήκη γνωστή και ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Ένας σύνηθες παράγοντας αυτού, είναι η υπερφαγία και οι τροφές με πλούσια λιπαρά, το αλκοόλ και η στάση ζωής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το στομάχι αρχίζει να υπερλειτουργεί με αποτέλεσμα να παράγει μεγαλύτερες από το συνηθισμένο, ποσότητες γαστρικών οξέων με σκοπό την πέψη, ενώ ο οργανισμός το «μεταφράζει» σε αίσθημα καύσους.

Συμβουλές για να αποφύγετε τις καούρες και την δυσπεψία μετά το πασχαλινό τραπέζι

Είναι σημαντικό πριν από το πασχαλινό τραπέζι να προνοήσετε, έτσι ώστε να απολαύσετε το γεύμα σας χωρίς ενοχλητικές συνέπειες.

• Πίνετε άφθονο νερό,

• Κάντε μικρά γεύματα.

• Αποφύγετε το φαγητό τις βραδινές ώρες.

• Απομακρύνετε από το κρέας τα ορατά λίπη και

• Προσθέστε στο πιάτο σας φυτικές ίνες και πράσινη σαλάτα.

• Μην καταναλώσετε όξινα φρούτα και εσπεριδοειδή αμέσως μετά το γεύμα σας, καθώς αυτά, ενισχύουν την οξύτητα του στομάχου.

• Μην ξαπλώσετε αμέσως μετά το φαγητό, προσπαθήστε να αποκοιμηθείτε αφού περάσουν 2 – 3 ώρες.

• Επιλέξτε το περπάτημα αμέσως μετά το γεύμα και

• Αποφύγετε το κάπνισμα και το πολύ αλκοόλ.