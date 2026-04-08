Στη σειρά της ΕΡΤ, «Το παιδί», αναμένεται να κάνει γκεστ εμφάνιση ο Akylas.

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, άφησε – για λίγο – της πρόβες για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης, και μπήκε στα γυρίσματα της σειράς «Το παιδί», που προβάλλεται στην ΕΡΤ.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Στούντιο 4», στα γυρίσματα της σειράς υποδύθηκε τον εαυτό του, καθώς το σενάριο τον ήθελε να ανεβαίνει στη σκηνή στο γάμο ενός ζευγαριού.

«Όχι πολύ διαφορετικό ρόλο θα έλεγα. Τον εαυτό μου έκανα. Πολύ ωραία ήταν, είμαι σαν την παπαρούνα μέσα στο πράσινο… Ένιωθα σαν να ήμουν στο Νεοχώρι Σερρών. Είχα και κάποιες ατάκες. Ήθελα από μικρός να παίξω, να μπω σε κάποια σειρά… Πήγε τέλεια, το διασκέδασα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή του στη σειρά.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τα δύο επεισόδια στα οποία θα εμφανιστεί ο 27χρονος καλλιτέχνης αναμένεται να προβληθούν την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnu7yapzjfd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Στούντιο 4», στάθηκε στις πρόβες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision:

«Είμαστε στην πρέσα. Δεν κοιμόμαστε πολύ είναι η αλήθεια. Το κάνουμε για να φέρουμε την καλύτερη θέση που μπορούμε. Δίνω το 200% του εαυτού μου. Δεν νομίζω ότι έχω ξανά τρέξει τόσο πολύ στη ζωή μου… Περνάμε φανταστικά».