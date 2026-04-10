Δείτε πώς να προετοιμάσετε το τέλειο κοντοσούβλι στον φούρνο για την Κυριακή του Πάσχα.

Το κοντοσούβλι είναι από τα αγαπημένα πιάτα της ελληνικής παράδοσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με γιορτές, παρέες και φυσικά το Πάσχα. Αν και παραδοσιακά ψήνεται στη σούβλα, αυτή η εκδοχή για τον φούρνο διατηρεί όλη τη γεύση και τη ζουμερότητα του κλασικού πιάτου.

Με μεγάλα κομμάτια ζουμερού χοιρινού, απλή αλλά αρωματική μαρινάδα και λαχανικά όπως πιπεριά, κρεμμύδι και ντομάτα, το αποτέλεσμα είναι πλούσιο και αυθεντικό. Οι πατάτες που ψήνονται στο ίδιο ταψί απορροφούν τα ζουμιά του κρέατος και ολοκληρώνουν ιδανικά το πιάτο.

Υλικά (για 4 άτομα)

Για τη μαρινάδα:

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή

• ½ πράσινη πιπεριά

• ½ κρεμμύδι

• 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

• 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

• 3 κουταλιές της σούπας νερό

• 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

• Αλάτι

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το κοντοσούβλι:

• 800 γρ. χοιρινή σπάλα, κομμένη σε μεγάλα κομμάτια

• ½ πράσινη πιπεριά, σε φέτες

• ½ κρεμμύδι, σε φέτες

• ½ ντομάτα, σε φέτες

• 1–1,5 κιλό πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

• 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

• ½ ποτήρι νερό

• Ρίγανη, κατά προτίμηση

• Μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση

• Αλάτι

Εκτέλεση

1. Τοποθετήστε τα κομμάτια του χοιρινού σε ένα μεγάλο μπολ.

2. Ετοιμάστε τη μαρινάδα πολτοποιώντας όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Περιχύστε το κρέας και ανακατέψτε καλά ώστε να καλυφθεί πλήρως.

3. Σκεπάστε το μπολ και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 3–4 ώρες, ιδανικά όλο το βράδυ, ώστε να αναπτυχθούν τα αρώματα.

4. Μουλιάστε ένα μεγάλο ξύλινο καλαμάκι σε νερό και περάστε τα κομμάτια του κρέατος χωρίς να τα πιέζετε πολύ. Προαιρετικά, τοποθετήστε ανάμεσα φέτες από κρεμμύδι, πιπεριά και ντομάτα.

5. Τοποθετήστε το κοντοσούβλι σε ένα μεγάλο ταψί και προσθέστε γύρω τις πατάτες. Αλατοπιπερώστε, περιχύστε με ελαιόλαδο και προσθέστε το νερό. Πασπαλίστε με ρίγανη.

6. Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά.

7. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο την τελευταία ώρα περίπου και συνεχίστε το ψήσιμο για 20 λεπτά ακόμη, γυρίζοντας το κοντοσούβλι μία φορά ώστε να ροδίσει ομοιόμορφα.

Μυστικά για ζουμερό κοντοσούβλι

• Η μαρινάδα και ο χρόνος ξεκούρασης είναι καθοριστικοί για τη γεύση και τη ζουμερότητα.

• Μην στριμώχνετε τα κομμάτια στο καλαμάκι – χρειάζονται χώρο για να ψηθούν σωστά.

• Το ψήσιμο με κάλυψη στην αρχή βοηθά να διατηρηθούν τα υγρά του κρέατος.

• Το τελείωμα χωρίς κάλυμμα δίνει την απαραίτητη τραγανή κρούστα.

Ένα πλήρες πασχαλινό πιάτο

Το κοντοσούβλι στο φούρνο με πατάτες είναι μια εξαιρετική επιλογή για το πασχαλινό τραπέζι: εύκολο στην προετοιμασία, πλούσιο σε γεύση και ιδανικό για να το μοιραστείτε με οικογένεια και φίλους.

Μια συνταγή που φέρνει την αυθεντική ελληνική γεύση στο σπίτι, με την άνεση του φούρνου αλλά και την ψυχή της παράδοσης.