Σήμερα, 4 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων πρέπει να έρχεται όχι απλώς ως μία επετειακή ημέρα, αλλά ως καμπανάκι ευαισθητοποίησης για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν χιλιάδες αδέσποτα ζώα και για τις δράσεις που μπορεί κανείς να αναλάβει προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προστασία τους.

Πώς και πότε καθιερώθηκε

Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων καθιερώθηκε το 2010 με στόχο την ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για την κατάσταση εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων που ζουν υπό δύσκολες συνθήκες.

Στη χώρα μας συνδέεται επίσης με την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις σε κέντρα φιλοξενίας ζώων και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Η ημέρα αυτή έρχεται να αναδείξει τη σημασία της φιλοζωίας που δεν περιλαμβάνει μόνον την αγάπη για τα ζώα, αλλά την πρακτική βοήθεια και προστασία τους. Και να προωθήσει μία κοινωνία πιο φιλική και υπεύθυνη απέναντι στα ζώα και το περιβάλλον.

Οι δράσεις

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αδέσποτων Ζώων, διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις από τους δήμους ανά την Ελλάδα και Ημέρες Υιοθεσίας. Κι όχι μόνο.

Για παράδειγμα στο Μετρό τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, τρέχει καμπάνια που μέσα από μια προσιτή οπτική προσέγγιση, αναδεικνύει βασικά μηνύματα: ότι τα περισσότερα ζώα συντροφιάς είναι μίξη φυλών, ότι κάθε ζώο είναι μοναδικό ανεξαρτήτως «ράτσας» και πως η υιοθεσία αποτελεί μια πράξη ευθύνης και φροντίδας.

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της υπεύθυνης κηδεμονίας ως καθημερινή στάση, που περιλαμβάνει τη σήμανση με microchip, τη στείρωση, την τακτική κτηνιατρική φροντίδα και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

Και βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πεδίον του Άρεως φιλοξενείται Woof Festival που για πρώτη φορά περιλαμβάνει την ενότητα The meow Edition, «γάτες που θα ήθελαν να μας... υιοθετήσουν».

Φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, εκπαιδευτές και εθελοντές θα είναι εκεί για να ενημερώσουν για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων και της προστασίας των ζώων στην Ελλάδα και να λύσουν τις όποιες απορίες έχει το κοινό.

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων: «Μην αγοράζεις, υιοθέτησε»

«Μην αγοράζεις, υιοθέτησε ένα αδέσποτο», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κική Κοντοπούλου, αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων κι εντεταλμένη σύμβουλος για τα αδέσποτα του ομώνυμου δήμου, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο της στείρωσης που η απουσία της συμβάλει στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, στη διακινδύνευση την υγεία τους και εν τέλει οδηγεί δεκάδες ζώα με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη.

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, όπου μια αριθμητικά μικρή ομάδα ανθρώπων, όπως και τόσες άλλες ανά την Ελλάδα, φροντίζουν για τη διάσωση, την προστασία και την εξασφάλιση μιας μόνιμης στέγης για αδέσποτα ζώα.

«Με πολλή δουλειά εξασφαλίζουμε την υγιή υιοθεσία περίπου 100-170 αδέσποτων σκύλων τον χρόνο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό π.χ. στην Ολλανδία» επισημαίνει, συμπληρώνοντας ότι η σχέση με τα ζώα «δεν χάνεται αλλά παρακολουθείται συνεχώς η πορεία της φιλοξενίας».

Σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγαρέων διοργανώνονται ημερίδες και ενημερώσεις σε σχολεία, διότι για την κ. Κοντοπούλου η ενημέρωση αλλά και η παιδεία αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για τη στάση και την υπευθυνότητα που πρέπει να τηρείται απέναντι τόσο στα αδέσποτα όσο και στα δεσποζόμενα ζώα.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι ότι σήμερα μόνο στα Μέγαρα υπάρχουν 5.000-6.000 αδέσποτοι σκύλοι και «να μην συζητήσει κανείς για τις γάτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκουμε ζώα», σημειώνει, συμπληρώνοντας πως απαιτείται η διαχείριση των ζώων με υπευθυνότητα και ανθρωπιά. Τα περισσότερα δεν είναι επικίνδυνα. Έχουν βιώσει τον φόβο, την κακοποίηση, την εγκατάλειψη και κάποιες φορές αντιδρούν όταν νιώσουν απειλή.