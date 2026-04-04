Μητέρα για πρώτη φορά έγινε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια του Alpha έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους περίπου 3 κιλών.
Όπως είναι φυσικό, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος, γιατρός της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»:
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από τις αρχές του 2024.
Στις 3 Μαΐου 2025, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι». Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης.
Η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, ποζάροντας με τον σύντροφό της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.