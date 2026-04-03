Klavdia x Salman Ali – «Lonely Heart». Η διεθνής συνεργασία – έκπληξη.

H Klavdia, η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια με τη σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, ενώνει τις δυνάμεις της με τον superstar της Ινδίας και νικητή του Indian Idol (2018), Salman Ali και παρουσιάζουν τη δίγλωσση εκδοχή -σε Αγγλικά και Ινδικά- του «Lonely Heart», του παρθενικού hit που κυκλοφόρησε η Klavdia από την Arcade Music και την Panik Records το 2022.

Η νέα διεθνής συνεργασία, σε κυκλοφορία της Panik Records και της Arcade Music, έρχεται λίγο μετά την ανανέωση της άκρως επιτυχημένης συνεργασίας ανάμεσα στην Panik Records, την Klavdia και τους Arcade και δίνει συνέχεια στα συναρπαστικά δισκογραφικά τους βήματα.

Η ιδέα για το ντουέτο προέκυψε από κοινού από τις ομάδες των καλλιτεχνών, οι οποίες οραματίστηκαν αυτή τη συνεργασία και εργάστηκαν μεθοδικά ώστε να την κάνουν πραγματικότητα.

Σχετικά με την κυκλοφορία, η Κlavdia αναφέρει: «Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη και χαρούμενη που το «Lonely Heart» αποκτά μια νέα, πολυπολιτισμική διάσταση, ταξιδεύοντας πέρα από τα σύνορα, στη μακρινή Ινδία. Η συνεργασία μου με τον Salman Ali ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη δημιουργικότητα και έμπνευση.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία γνωρίσαμε τα στοιχεία μιας διαφορετικής μουσικής κουλτούρας και τα ενσωματώσαμε στο τραγούδι, δίνοντάς του έτσι έναν νέο χαρακτήρα. Είναι πραγματικά απίστευτο το πώς η μουσική ενώνει ανθρώπους και κόσμους».

Ταυτόχρονα, ο Salman Ali προσθέτει: «Η Klavdia και οι ARCADE είχαν ήδη δημιουργήσει κάτι υπέροχο με το «Lonely Heart», επομένως το να ενσωματώσουμε στοιχεία της hindi μουσικής σε αυτό ήταν μια συναρπαστική και ιδιαίτερα δημιουργική εμπειρία. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε για μένα κάτι μοναδικό, καθώς πρόκειται για την πρώτη μου επίσημη διεθνή συνεργασία. Ο Biswajit, ο Shekar, ο KB και εγώ συνεργαστήκαμε στενά για να δώσουμε πνοή στο όραμα αυτό - από τη συγγραφή μιας ιστορίας που εξελίσσεται παράλληλα με την αρχική, μέχρι και τη σύνθεση μιας μελωδίας που συμπληρώνει το τραγούδι».

Και συνεχίζει: «Το όνειρο κάθε καλλιτέχνη είναι να φτάσει η μουσική του σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να γνωρίσει νέες κουλτούρες και να δημιουργήσει. Είναι υπέροχο που η Klavdia κι εγώ έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μέσα από τη συνεργασία μας».

Με την κυκλοφορία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Klavdia, εγκαινιάζοντας μια σειρά σημαντικών διεθνών συνεργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν.