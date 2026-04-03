Τα Λαζαράκια είναι μικρά, αφράτα γλυκά ψωμάκια, μια συνταγή που φτιάχνεται παραδοσιακά το Σάββατο του Λάζαρου.

Παραμονές για το Σάββατο του Λαζάρου, καθώς αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου ξημερώνει μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της Ορθόδοξης παράδοσης, καθώς συνδυάζει τη θρησκευτική σημασία με τα λαϊκά έθιμα ενόψει και του εορτασμού του Πάσχα 2026. Τα «λαζαράκια» έχουν την τιμητική τους και τα μικρά παιδιά αγαπούν ιδιαιτέρως αυτό το έθιμο. Τα «λαζαράκια» είναι παραδοσιακά νηστίσιμα γλυκά ψωμάκια που φτιάχνονται σε όλη την Ελλάδα ανήμερα του Σαββάτου του Λαζάρου. Έχουν σχήμα ανθρώπου τυλιγμένου σε σάβανο και συμβολίζουν τον Λάζαρο μετά την Ανάστασή του. Σύμφωνα με το έθιμο, κάθε οικογένεια πλάθει τόσα λαζαράκια όσα είναι και τα παιδιά της, ενώ η παρασκευή τους συνοδεύεται από ευχές για υγεία και ευημερία.

Tι γιορτάζουμε το Σάββατο του Λαζάρου

Ο Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος και Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρίας (η γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού λίγες ημέρες πριν από τη σταύρωση και στη συνέχεια τα σπόγγισε με τα μαλλιά της), με τις οποίες ζούσε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι τους είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν περνούσε από την περιοχή, με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ. Κατά την Καινή Διαθήκη (Ιωάννου ια’ 1-44), μια μέρα ο Λάζαρος αρρώστησε βαριά και πέθανε. Οι αδελφές του ειδοποίησαν τον Ιησού ότι ο φίλος του ασθενεί βαρέως, αλλά εκείνος καθυστέρησε να έλθει. Στους μαθητές του είπε ότι ο φίλος του κοιμήθηκε και ότι θα μεταβεί στη Βηθανία για να τον ξυπνήσει. Όταν έφθασε στη Βηθανία με τους μαθητές του, η Μαρία του παραπονέθηκε ότι αν ερχόταν εγκαίρως δεν θα πέθαινε ο αδελφός της. Τότε, ο Ιησούς δάκρυσε και με φωνή μεγάλη προ του τάφου εκραύγασε: «Λάζαρε δεύρο έξω!» και ανάστησε τον Λάζαρο τέσσερεις ημέρες μετά τον θάνατό του, προκαλώντας τον θαυμασμό των παρισταμένων και το θανάσιμο μίσος των εχθρών του Φαρισαίων (Ιωάννου ια’ 45-57).

Ένα έθιμο που ζει μέχρι σήμερα

Το Σάββατο του Λαζάρου γιορτάζεται πάντα 8 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα, είναι μέρα νίκης της ζωής επί του θανάτου και θεωρείται η «πρώτη Λαμπρή» αφού η εκ νεκρών έγερση του αγαπημένου φίλου του Χριστού θεωρείται πρoοικονομία της δικής του Ανάστασης. Σε πολλές περιοχές, σχολεία και σύλλογοι αναβιώνουν την παράδοση, ενώ όλο και περισσότεροι γονείς επιλέγουν να μυήσουν τα παιδιά τους στη διαδικασία, όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για την εμπειρία.

Το Σάββατο του Λαζάρου, μαζί με την Κυριακή των Βαΐων, αποτελούν μια «ανάσα» χαράς πριν την κορύφωση του Θείου Δράματος. Τα λαζαράκια, με το άρωμα των μπαχαρικών και τον συμβολισμό τους, γεμίζουν τα σπίτια με εικόνες παράδοσης, πίστης και οικογενειακής θαλπωρής.

Υλικά

300 ml χλιαρό νερό

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

120 γρ. ζάχαρη

80 ml ελαιόλαδο

1/2 κουταλάκι κανέλα

1 πρέζα γαρύφαλλο τριμμένο

1/2 κουταλάκι μαχλέπι

1/2 κουταλάκι μαστίχα

1 κουταλάκι ανθόνερο

ξύσμα λεμονιού

650 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

καρύδια και γαρύφαλλα (για διακόσμηση)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε λίγη από τη ζάχαρη. Αφήνουμε το μείγμα για λίγα λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, την υπόλοιπη ζάχαρη, τα μπαχαρικά, το ανθόνερο και το ξύσμα λεμονιού. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να προκύψει μια μαλακή και ελαστική ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για περίπου 1 ώρα. Έπειτα, πλάθουμε μικρά ανθρωπάκια, δίνοντάς τους το χαρακτηριστικό σχήμα του Λαζάρου. Τοποθετούμε γαρύφαλλα για μάτια και τυλίγουμε τη ζύμη σαν «σάβανο». Προσθέτουμε λίγα καρύδια στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια. Τοποθετούμε τα λαζαράκια σε ταψί με λαδόκολλα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν για ακόμη 20-30 λεπτά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

