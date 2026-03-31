Ποιος θα κερδίζει το σημερινό αγώνισμα ασυλίας του Survivor; Η ένταση στους Αθηναίους στα «κόκκινα».

Στο προηγούμενο επεισόδιο Survivor, οι Αθηναίοι, ήρθαν αντιμέτωποι με μία ακόμη ήττα στο στίβο μάχης, γεγονός που τους έθεσε απέναντι από μία ακόμη μονομαχία.

Στο συμβούλιο του νησιού, η Όλγα, η νέα παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης, αναδείχθηκε ως η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση.

Η ίδια, φάνηκε ιδιαίτερα ξαφνιασμένη, καθώς όπως τόνισε είχε φέρει αρκετές νίκες την τελευταία εβδομάδα: «Το περίμενα – δε το περίμενα όλα καλά. Είναι έτσι το παιχνίδι, μάλλον ήρθε η ώρα μου. Μέσα στην εβδομάδα περίμενα ότι θα ψηφιστώ, σήμερα δεν το περίμενα γιατί πηγαίνω κάπως καλύτερα στα αγωνίσματα».

Την ημέρα μετά το συμβούλιου, η Μαντίσα, ο Νίκος και η Όλγα, σχολιάζουν την έκβαση του χθεσινού συμβουλίου.

Ο Νίκος αποκάλυψε ότι η ψήφος του πήγε στον Δημήτρη, ενώ η Μαντίσα παραδέχτηκε ότι ψήφισε την Όλγα, αφού είχε αποφασιστεί από την ομάδα, βάση στρατηγικής.

Μιλώντας στην κάμερα του Survivor, η Μαντίσα δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν έχει σκοπό να συμπεριληφθεί το όνομά της σε κλίκες:

«Εγώ δεν θα κάνω κλίκες, ούτε έχω την ανάγκη να φέρω κάποιον με το μέρος μου. Και μόνη μου να συνεχίσω στο παιχνίδι, δεν έχω κανένα θέμα. Παρ’ όλα αυτά, λόγω των συνθηκών και των εξελίξεων με τα παιδιά, απλά ήρθαμε πιο κοντά με το Νίκο και την Όλγα, ήρθαν μιλήσαμε και δεν τους άρεσε το κλίμα που υπήρχε. Προφανώς και θέλουν να μιλάμε περισσότερο. Όπως και να έχει εγώ δεν θέλω να μπω σε κλίκα, δεν θέλω να πάω με τους πολλούς ή τους λίγους… Απλά ήρθαμε πιο κοντά με τα παιδιά, λόγω των όσων έχουν γίνει».

