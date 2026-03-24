Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα βρίσκεται εν μέσω μιας σκληρής νομικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της με την εισαγγελία να ξεκινά έρευνες για διαφθορά ανηλίκου

Στις 23 Μαρτίου 2026, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, πρώην σύζυγος του Κριστιάν Καρεμπέ, κατήγγειλε στα social media τον νυν εν διαστάσει σύζυγό της τον 70χροο Μαροκινό Aram-André Ohanian, για κακοποίηση και λεκτική βία.

Εκείνος απάντησε κατηγορώντας την ότι εκθέτει την κόρη τους, την 8χρονη Νίνα, σε ναρκωτικά και ακατάλληλο περιεχόμενο. Η κόρη τους είναι στο επίκεντρο ενός οδυνηρού διαζυγίου.

Κάπως έτσι οι αρχές, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ξεκίνησαν έρευνα για «μη εκπλήρωση γονικών υποχρεώσεων» σχετικά με την 8χρονη ενώ προέκυψαν κατηγορίες για «διαφθορά ανηλίκου» και «ανθυγιεινό» περιβάλλον, με ανησυχητικά στοιχεία να ανακαλύπτονται στις ψηφιακές συσκευές του κοριτσιού.

{https://www.instagram.com/p/DWOKQYzDKPk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading}

Η 53χρονη Σκλεναρίκοβα έγραψε στα social media για όσα έζησε δίπλα στον εν διαστάσει σύζυγό της και εν μέσω ενός ταραχώδους διαζυγίου. Το ζευγάρι είναι χωρισμένο εδώ και 4 χρόνια και βρίσκεται τώρα σε μια σκληρή νομική μάχη για την επιμέλεια της κόρης τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Le Parisien, η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα μόνο για ένα από τα τρία αδικήματα που κατήγγειλε ο πρώην σύζυγός της και αφορά στη «μη εκπλήρωση γονικών υποχρεώσεων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα απάντησε στον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα σχετικά με τη βία και τις απειλές που έχει υποστεί. «Για χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπη πίεση και επανειλημμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης της ζωής μου μου από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει γίνει το όργανο και το αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και αφόρητων από τον άντρα που εξακολουθεί να είναι ο σύζυγός μου», έγραψε, προσθέτοντας: «Για πολύ καιρό, επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ και να μένω σιωπηλή, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διατηρήσω ό,τι θα έπρεπε να παραμείνει ιδιωτικό».

Ο Μαρκ Λαβουάν, νυν σύντροφός της ήθελε να εκφράσει την υποστήριξή του στη νέα του σύντροφο και έτσι ο τραγουδιστής αναδημοσίευσε την ιστορία της στους δικούς του λογαριασμούς στα social media, δείχνοντας ότι παρουσιάζουν ένα ενωμένο μέτωπο ενάντια στις κατηγορίες.

Το 53χρονο μοντέλο κατηγορείται για «διαφθορά ανηλίκου» σχετικά με την 8χρονη κόρη της Nina. Μετά από αυτήν την ανάρτηση στο Instagram, η Najwa El Haïte, δικηγόρος του πατέρα της Nina, απάντησε στις κατηγορίες του μοντέλου στο BFMTV, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι αναφορές προήλθαν από «πορνογραφικές φωτογραφίες» που ανακαλύφθηκαν στο iPad της κόρης του ζευγαριού, το οποίο ήταν συγχρονισμένο με αυτό της μητέρας της. «Ελέγξτε προσεκτικά αν η πλαστική συσκευασία κοκαΐνης δεν βρίσκεται στο ράφι», φέρεται να βρέθηκε στο tablet του παιδιού, σύμφωνα με την Le Parisien.

«Δεδομένου του τι υπήρχε μέσα, ο πελάτης μου ανακάλυψε κάτι περισσότερο από αυτές τις φωτογραφίες. Ένα τοξικό περιβάλλον όπου κυκλοφορούν ναρκωτικά», δήλωσε η κα Najwa El Haïte. Η εισαγγελία του Παρισιού έχει αναλάβει τη διερεύνηση αυτών των κατηγοριών. Προς το παρόν, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα θεωρείται αθώα για τις κατηγορίες εναντίον της.

Ο επιχειρηματίας, πρώην σύζυγός της, μένει αυτή τη στιγμή στο Μαρακές, αναγκάζοντας την πρώην σύντροφό του να κάνει τακτικά ταξίδια από τη Γαλλία στο πλαίσιο της κοινής επιμέλειας.

«Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όσο η κόρη μου Νίνα γίνεται το όργανο που στοχεύουν στην ταπείνωσή μου», εξήγησε η 53χρονη.

Αυτή η νομική ενέργεια έρχεται μετά τις δηλώσεις του συντρόφου της, που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στον τύπο. Ο Αρμένιος επιχειρηματίας ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι αρνήθηκε οποιοδήποτε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ είπε ότι είχε την πλειοψηφία της συμμετοχής του στην εκπαίδευση του παιδιού.