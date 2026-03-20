Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 21:40.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις αντοχές και τα όριά τους, καθώς «ανοιχτές» πληγές έρχονται ξανά στην επιφάνεια και μια σειρά από προκλήσεις δημιουργούν αμφιβολίες και αναταράξεις.

Ακόμη όμως και στις πιο δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, κάποιοι βρίσκουν τη δύναμη να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Γιατί όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει χώρος για συγχώρεση και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 21:40, στο MEGA.

Η Αρετή βρίσκεται σε εσωτερική πάλη, για το αν θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό του Οδυσσέα, που από τη μια προσπαθεί να διαχειριστεί παλιά τραύματα και από την άλλη βλέπει τα πάντα γύρω του να γκρεμίζονται βίαια.

Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα τον διεκδικεί επίμονα και με τις «ευλογίες» της μητέρας του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σταύρος αποφασίζει να κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει όσα πέρασε και να ανακάμψει.

Ο κλοιός γύρω από την Ευθυμίου σφίγγει επικίνδυνα κι εκείνη παίζει το τελευταίο της χαρτί, αλλά είναι πολύ αργά…

Επεισόδιο 55 (23 Μαρτίου)

Οι πρωτοβουλίες του Σταύρου στην εταιρεία προβληματίζουν τον Οδυσσέα. Η Αρετή αποδέχεται την πρόταση του Νταγιάννου και του Σταύρου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μία καινούργια κατασκευαστική εταιρεία και να πάρουν το έργο του εμπορικού κέντρου.

Η Άσπα πείθει τον Νταγιάννο να κρύψει από τη Μαρίκα την εμπλοκή της στην επίθεση της Μίνας και η Ελένη δεν βρίσκει την ώρα να επιστρέψει στη δουλειά.

Η Κατερίνη συμβουλεύει την Αλεξάνδρα, με ποιον τρόπο να προσεγγίσει τον Οδυσσέα, ενώ η Ευθυμίου κάνει μιαπροσπάθεια να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη του.

{https://www.youtube.com/watch?v=-8aJi9vVlcs}

Επεισόδιο 56 (24 Μαρτίου)

Η Ευθυμίου παίζει το τελευταίο της χαρτί, ενώ ο κλοιός γύρω της σφίγγει επικίνδυνα. Ο Νταγιάννος στήνει αθόρυβα τη νέα εταιρεία, με τον Σταύρο που κινείται παρασκηνιακά πίσω απότην πλάτη του Οδυσσέα, ενώ ταυτόχρονα αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα, ζητώντας την Ελένη σε γάμο.

Ο Οδυσσέας έρχεται ξανά αντιμέτωπος με πληγές που δεν έχουν κλείσει και η Αρετή θα του δείξει πως τον νοιάζεται, την ίδια στιγμή που η Αλεξάνδρα προσπαθεί επίμονα να κερδίσει χώρο στη ζωή του. Ο Άλκης βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στον υπόκοσμο, ενώ ο Σάββας έχει αρχίσει να τον υποπτεύεται.

Η Άσπα παίζει επικίνδυνα. Τέλος, μια εικόνα αρκεί για να «γκρεμίσει» την Αρετή.

Επεισόδιο 57 (25 Μαρτίου)

Η Ευθυμίου συμφωνεί με τον Οδυσσέα να βγει πάλι στην εκπομπή, για να αποκαταστήσει την αλήθεια, ενώ η Αρετή σκοτεινιάζει βλέποντας την επιρροή που ασκεί πάνω του η Αλεξάνδρα.

Η Αννέζα χαίρεται με το νέο του αρραβώνα του Σταύρου και της Ελένης, παρά τη χλιαρή αντίδραση της Κατερίνης.

Η Ελένη υποδέχεται στο σπίτι της τον Σταύρο, για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός. Τέλος, ένας φόνος μπλέκει τον Οδυσσέα σε δύσκολες περιπέτειες.

Επεισόδιο 58 (26 Μαρτίου)

Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τη δολοφονία της Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας αδυνατώντας να πιστέψει αυτήν την εξέλιξη, προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, ώστε να προλάβει τα χειρότερα.

Ο Ζαμπετάκος όμως, κρύβει κι άλλον άσσο στο μανίκι του. Ο Σταύρος με όσο κουράγιο διαθέτει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στην εταιρεία και στην οικογένεια.

Η Αλεξάνδρα αναζητά παντού τον Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βάζει με το μυαλό της τα χειρότερα. Η Αρετή βρίσκεται σεμια εσωτερική πάλη, για το αν πρέπει να ακούσει την καρδιά της και να σταθεί στον άνθρωπό της.

Κι ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ο αξιωματικός Κρίμπας πηγαίνει και βρίσκει τον Οδυσσέα.