«Να μ’ αγαπάς», από τη Δευτέρα 23 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 20:00.

Όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στη σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς».

Ο Θεόφιλος επιστρέφει στο σπίτι του, οι ζαλάδες του Λευτέρη γίνονται πιο έντονες και ο Άγγελος αποφασίζει να αλλάξει το όνομα στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 84

Δέκα μέρες μετά τη μεταμόσχευση, ο Θεόφιλος επιστρέφει σπίτι, όπου η αυστηρή φροντίδα της Βέρας και οι απαιτήσεις του Μάκη με τη Στυλιανή προκαλούν εντάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης πληγώνεται βαθιά από την απόρριψη του πατέρα του, ενώ επιχειρηματικές εξελίξεις και ένα σοβαρό σύμπτωμα υγείας του Λευτέρη περιπλέκουν την κατάσταση.

Παράλληλα, η Νικαίτη στηρίζει τη Ζωή, προσφέροντάς της μια νέα αρχή.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 85

Ο Άγγελος προχωρά τη συμφωνία ένταξης του ξενοδοχείου σε μεγάλη αλυσίδα, όμως η εμφάνιση του Χάρη σε άσχημη κατάσταση προκαλεί ένταση και αποκαλύπτει τη βαθιά του κρίση.

Στο σπίτι, ο Θεόφιλος «απολύει» τη Βέρα, ενώ συγκρούεται έντονα με τον Ορφέα για τον Μάκη και τη συμφωνία που τον αφορά.

Παράλληλα, η Σοφία έρχεται σε ρήξη με την Άννα, που την κατηγορεί ευθέως για απόπειρα δολοφονίας, και ξεσπά όταν χάνει το δωμάτιό της.

Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας ζει κρυφά τον έρωτά του με τη Φωτεινή και μαθαίνει ότι ο Άγγελος και η Λουκία έχουν εξαγοράσει την εταιρία του για να του τη δώσουν πίσω, κάτι που τον φέρνει σε δύσκολη θέση.

Τέλος, η Σοφία συμμαχεί ξανά με τον Χάρη, ενώ η Ζωή βρίσκει σταθερότητα κι ελπίδα δίπλα στον Άγγελο.

{https://www.youtube.com/watch?v=-63Da-RNTPk}

«Να μ’ αγαπάς»: Τετάρτη 25η Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 86

Ενώ ο Θεόφιλος ταλαιπωρείται από έντονους πόνους, η Βέρα συνειδητοποιεί πως δεν πρόκειται για απόρριψη του μοσχεύματος, αλλά για επικίνδυνες διατροφικές ατασθαλίες και αποφασίζει να επιβάλει πειθαρχία στο σπίτι των Καλλιγά.

Την ίδια στιγμή, η Φωτεινή κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τον Άγγελο για να συμφιλιωθεί με τον Θεόφιλο όμως εκείνος παραμένει ανένδοτος. Υπόσχεται, ωστόσο, να στηρίξει τον έρωτά της με τον Ορφέα, αναλαμβάνοντας να μιλήσει στον Λευτέρη. Παράλληλα, ο Χάρης έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον πατέρα του.

Πληγωμένος από τον χαρακτηρισμό «ακριβό λάθος» που άκουσε να ξεστομίζει ο πατέρας του, τον απειλεί πως αυτό το λάθος σύντομα θα διορθωθεί, αφήνοντας τον Θεόφιλο γεμάτο ερωτηματικά. Απ’ την άλλη, τα ανησυχητικά σημάδια που του δίνει το σώμα του Λευτέρη τον τελευταίο καιρό - έντονες ζαλάδες και ξαφνική αδιαθεσία - κορυφώνονται την πιο ακατάλληλη στιγμή…

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 87

Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα (Ευφημία Καλογιάννη) να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα.

Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.